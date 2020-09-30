Україна стурбована через ситуацію в Нагірному Карабасі, де знову спалахнув військовий конфлікт. Міністерство закордонних справ України підтримує територіальну цілісність Азербайджану.

Таку заяву зробив на брифінгу голова МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал. За його словами, підтримка територіальної цілісності країн є дуже важливою.

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"Ми підтримували і підтримуємо територіальну цілісність Азербайджану, як і Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність. Наша позиція залишається незмінною", – зауважив Кулеба.

Міністр доручив посольствам України у Азербайджані та Вірменї сприяти та допомагати українцям, які з певних причин залишились на території цих країн.

Як ствердив Кулеба, ситуація у Нагірному Карабасі ще раз доказує, що "заморожені конфлікти теж можуть в будь-який час вибухнути".

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: коротко

Бойові дії на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися 27 вересня. Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Згодом вже повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.

Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Згодом вже і поранених серед цивільного населення. У Вірменії зафіксували 2 збиті вертольоти й 3 бепілотники Азербайджану. про це розповіли у Міноборони Вірменії.

й 3 бепілотники Азербайджану. про це розповіли у Міноборони Вірменії. Варто зазначити, що конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває понад 30 років. А загалом країни через Нігрний Карабах ворогують уже щонайменше століття. Причиною стало те, що це азербайджанський регіон, який населяють вірмени.

А загалом країни через Нігрний Карабах ворогують уже щонайменше століття. Причиною стало те, що це азербайджанський регіон, який населяють вірмени. Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність. Водночас Росія надає свою підтримку Вірменії.

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