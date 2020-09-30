Ескалація конфлікту між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває. Чергові запеклі бої відбулися вночі проти 30 вересня. Офіційний Баку заявляє про загибель і поранення 2300 військових з боку вірменської сторони.

Нічні бої між Азербайджаном і Вірменією: деталі від азербайджанського Міноборони

У Міністерстві оборони Азербайджану звинувачують сили Вірменії в обстрілі міста Тертер в Карабасі. Про це повідомляє інформаційна агенція APA.

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В результаті, за даними азербайджанського оборонного відомства, було завдано шкоди цивільній інфраструктурі. Також є інформація про поранених.

Втрати Збройних сил Вірменії:

вбито та поранено до 2,3 тисяч осіб,

знищено до 130 бронетехніки.

У міністерстві додають, що зараз тривають бойові дії всією лінією фронту.

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Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: головне

27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.

Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там і поранених серед цивільного населення. Натомість у Міноборони Вірменії розповіли про два збиті вертольоти й три бепілотники Азербайджану.

й три бепілотники Азербайджану. Поточний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває більше ніж 30 років. А загалом країни через Нігрний Карабах ворогують уже щонайменше століття. Причина – це азербайджанський регіон, який населяють вірмени.

А загалом країни через Нігрний Карабах ворогують уже щонайменше століття. Причина – це азербайджанський регіон, який населяють вірмени. У нинішньому протистоянні Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росія надає свою підтримку Вірменії.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: дивіться відео