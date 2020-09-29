Звернув увагу, що довколакремлівського пропаганда почала обкатувати ідею, що війна в Карабаху, це агресія НАТО проти Росії, оскільки Вірменія – союзник Росії, а Туреччина – член Північно-Атлантичної оборонної організації. Далі читайте російською мовою.

Так обществу России думают объяснить, почему Россия будет воевать на стороне Армении.

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Что будет если на полях Карабаха столкнутся турецкая и русская армии?

Надеюсь, Россия ни на чьей стороне воевать не будет, но как раз вместе с НАТО и ОБСЕ сделает все возможное, чтобы миром решить нынешний конфликт и как можно скорее завершить военные действия.

Участие России в войне даже в том же формате в каком на стороне Азербайджана выступает Турция, для России в ее нынешнем положении практически самоубийственно. И обернется просто невозможной трагедией, если на полях Карабаха столкнутся турецкая и русская армии. Задача русского общества не допустить этого.

Турция действительно член НАТО, но также как и в Сирии и в Ливии, в Карабахе она выступает как совершенно самостоятельная региональная держава, преследующая свои интересы, идущие вразрез с интересами НАТО, Европы и России. Поэтому, повторяю, Россия должна быть в этой Армяно-Азербайджанской войне союзником не Армении против Азербайджана, а союзником Европы и НАТО вместе с Арменией и Азербайджаном против войны как таковой.

Чем быстрее будет объединенными усилиями найдена формула умиротворения сторон – тем лучше. И только сильные и авторитетные страны, не занявшие всецело одностороннюю позицию в конфликте, могут гарантировать осуществление и долговременность этой формулы будущего мира. Организация НАТО, Европейский Союз, Россия – такие гаранты.

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Повторяю – полный разгром одной из воюющих сторон мира на Южный Кавказ не принесет. Мир принесет только согласие всех сторон на неприятный для всех, никого не делающий победителем, но желанный сам по себе мир.