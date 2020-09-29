В ОБСЄ зберуть екстрене засідання через загострення в Нагірному Карабасі
Ввечері 29 вересня Постійна рада ОБСЄ збере екстрене засідання через загострення в Нагірному Карабасі.
Воно мало розпочатися о 19:00 за київським часом. Про це йдеться в повідомленні головування Албанії в ОБСЄ в Twitter.
Все ж таки Хто може завершити війну між Вірменією та Азербайджаном?
Постійна рада збереться сьогодні о 17:00 (19:00 за Києвом) за центральноєвропейським часом для обговорення останніх подій в контексті нагірнокарабаського конфлікту,
– йдеться в повідомленні.
Що відбувається в Нагірному Карабасі
- У Міноборони Азербайджану стверджують, що Вірменія продовжує провокації та артобстріли. Зокрема, бойові дії в зоні нагірно-карабахського конфлікту тривали і вночі з 28 на 29 вересня.
- За повідомленням Азербайджану, підрозділи Збройних сил країни вранці знищили танк, автомобіль і близько 10 вірменських військових, а вночі – колону автомобільної техніки і артилерійську батарею.
- Прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила, що вірменські підрозділи відбили атаки Азербайджану за різними напрямками, завдавши противнику значних втрат. Зокрема, знищили групу атакувальної бронетехніки.
Туреччина втрутилася у конфлікт
29 вересня Туреччина заявила про готовність підтримати Азербайджан як за столом дипломатичних переговорів, так і на полі бою. Анкара закликала Вірменію забиратися геть з Карабаху.
Згодом Вірменія заявила, що у повітряному бою у Нагірному Карабасі 29 вересня турецький винищувач збив вірменський. Внаслідок цього загинув пілот.
Втрати сторін після відновлення конфлікту
За інформацією Міністерства оборони Вірменії загинули 59 і поранено близько 100 військовослужбовців, 10 з них евакуйовано в Єреван. Водночас Міноборони Азербайджану повідомило, під час бойових дій в Нагірному Карабасі було вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна також зазнала втрат: як серед військових, так і серед мирних жителів. Власні втрати в Азербайджані ще уточнюють. Натомість за інформацією Міноборони Вірменії, під час бойових зіткнень 27 вересня з азербайджанської сторони загинули близько 200 військових.
Втрати серед мирного населення
Вірменія повідомила про загибель двох мирних жителів і 30 поранених. В Азербайджані повідомили про загибель сім'ї з п'яти осіб і поранення 19 цивільних.
Історія конфлікту в Нагірному Карабасі
- На початку 1990-х років через конфлікт з вірменським населенням регіону та Вірменією Азербайджан втратив контроль над територією Нагірного Карабаху та семи районів.
- Режим припинення вогню між Вірменією та самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою з одного боку і Азербайджаном з іншого боку встановили у 1994 році.
- Наразі переговорний процес йде за посередництва мінської групи ОБСЄ. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція та США.
- Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабахську Республіку стороною конфлікту та відмовляється вести з нею перемовини.