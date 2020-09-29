Ввечері 29 вересня Постійна рада ОБСЄ збере екстрене засідання через загострення в Нагірному Карабасі.

Воно мало розпочатися о 19:00 за київським часом. Про це йдеться в повідомленні головування Албанії в ОБСЄ в Twitter.

Все ж таки Хто може завершити війну між Вірменією та Азербайджаном?

Постійна рада збереться сьогодні о 17:00 (19:00 за Києвом) за центральноєвропейським часом для обговорення останніх подій в контексті нагірнокарабаського конфлікту,

– йдеться в повідомленні.

A Special meeting of the @OSCE Permanent Council will convene today at 17:00 CET to discuss recent developments in the #NagornoKarabakh conflict context. Personal Representative of the CiO #Kasprzyk will update the PC.#Albania2020 pic.twitter.com/z6FOL3HGay — Albanian OSCE Chairmanship 2020 (@AlMissionVienna) September 29, 2020

Що відбувається в Нагірному Карабасі

У Міноборони Азербайджану стверджують, що Вірменія продовжує провокації та артобстріли. Зокрема, бойові дії в зоні нагірно-карабахського конфлікту тривали і вночі з 28 на 29 вересня.

За повідомленням Азербайджану, підрозділи Збройних сил країни вранці знищили танк, автомобіль і близько 10 вірменських військових, а вночі – колону автомобільної техніки і артилерійську батарею.

Прессекретарка Міноборони Вірменії Шушан Степанян повідомила, що вірменські підрозділи відбили атаки Азербайджану за різними напрямками, завдавши противнику значних втрат. Зокрема, знищили групу атакувальної бронетехніки.

Туреччина втрутилася у конфлікт

29 вересня Туреччина заявила про готовність підтримати Азербайджан як за столом дипломатичних переговорів, так і на полі бою. Анкара закликала Вірменію забиратися геть з Карабаху.

Згодом Вірменія заявила, що у повітряному бою у Нагірному Карабасі 29 вересня турецький винищувач збив вірменський. Внаслідок цього загинув пілот.

Втрати сторін після відновлення конфлікту

За інформацією Міністерства оборони Вірменії загинули 59 і поранено близько 100 військовослужбовців, 10 з них евакуйовано в Єреван. Водночас Міноборони Азербайджану повідомило, під час бойових дій в Нагірному Карабасі було вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна також зазнала втрат: як серед військових, так і серед мирних жителів. Власні втрати в Азербайджані ще уточнюють. Натомість за інформацією Міноборони Вірменії, під час бойових зіткнень 27 вересня з азербайджанської сторони загинули близько 200 військових. Втрати серед мирного населення Вірменія повідомила про загибель двох мирних жителів і 30 поранених. В Азербайджані повідомили про загибель сім'ї з п'яти осіб і поранення 19 цивільних.

Історія конфлікту в Нагірному Карабасі