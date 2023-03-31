Азербайджан взяв під контроль дорогу між Карабахом і Вірменією: де перебувають війська Росії

Збройні сили Азербайджану 30 березня встановили контроль над Лачинським коридором, що з’єднував Нагірний Карабах з Вірменією. Раніше цей напрям утримували російські миротворці.

Це сталося завдяки будівництву нової дороги через коридор. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Азербайджану.

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Як Азербайджану вдалося взяти під контроль Лачинський коридор

У міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Лачинський коридор взяли під контроль через введення в експлуатацію нової дороги через цей район.

Було взято під контроль кілька панівних висот, основних та допоміжних доріг, а також велику прикордонну територію між селами Джагазур та Забух Лачинського району, – зазначили у відомстві.

Як відреагувала влада Вірменії на ситуацію з Лачинським коридором

Таким чином азербайджанські війська фактично витіснили з коридору російських миротворців, які до цього контролювали район та забезпечували комунікацію між Нагірним Карабахом та Вірменією.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні сказав, що зміна маршруту Лачинським коридором сталася у результаті домовленостей від серпня 2022 року. Саму дорогу було замінено на нову, яка проходить територією Вірменії через Корнідзорський міст.

"Події намагаються подати як черговий блокбастер. Такий підхід, як мінімум, неконструктивний", – наголосив Пашинян.

Він також зазначив, що жодних змін у позиціях вірменської армії не відбулося, а подальший захист регіону здійснюватимуть не регулярні частини, а сили прикордонних військ.

Де розташований Лачинський коридор на мапі / Вікіпедія

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