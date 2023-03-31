Азербайджан взяв під контроль дорогу між Карабахом і Вірменією: де перебувають війська Росії
Джерело:Міноборони Азербайджану
Збройні сили Азербайджану 30 березня встановили контроль над Лачинським коридором, що з’єднував Нагірний Карабах з Вірменією. Раніше цей напрям утримували російські миротворці.
Це сталося завдяки будівництву нової дороги через коридор. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Азербайджану.
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Як Азербайджану вдалося взяти під контроль Лачинський коридор
У міністерстві оборони Азербайджану заявили, що Лачинський коридор взяли під контроль через введення в експлуатацію нової дороги через цей район.
Було взято під контроль кілька панівних висот, основних та допоміжних доріг, а також велику прикордонну територію між селами Джагазур та Забух Лачинського району, – зазначили у відомстві.Таким чином азербайджанські війська фактично витіснили з коридору російських миротворців, які до цього контролювали район та забезпечували комунікацію між Нагірним Карабахом та Вірменією.
Як відреагувала влада Вірменії на ситуацію з Лачинським коридором
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні сказав, що зміна маршруту Лачинським коридором сталася у результаті домовленостей від серпня 2022 року. Саму дорогу було замінено на нову, яка проходить територією Вірменії через Корнідзорський міст.
"Події намагаються подати як черговий блокбастер. Такий підхід, як мінімум, неконструктивний", – наголосив Пашинян.
Він також зазначив, що жодних змін у позиціях вірменської армії не відбулося, а подальший захист регіону здійснюватимуть не регулярні частини, а сили прикордонних військ.
Що відомо про ситуацію у Нагірному Карабасі
- На початку березня міноборони Азербайджану повідомило, що у Нагірному Карабасі знову трапилось загострення. Зокрема, військовий контингент регіону відкрив вогонь по азербайджанських військових через перевірку транспортних засобів, що здійснюють незаконні перевезення для російських миротворців Внаслідок перестрілки є загиблі та поранені з обох боків.
- У лютому Європейський Союз запустив цивільну місію, щоб стабілізувати ситуацію на вірменсько-азербайджанському кордоні, а також стабілізувати відносини між двома країнами. Сама місія триватиме 2 роки і включатиме близько 100 осіб, 50 з яких неозброєні спостерігачі.
- Того ж місяця Міжнародний суд ООН зобов'язав Азербайджан забезпечити безперебійний пропуск людей і транспорту через Лачинський коридор.