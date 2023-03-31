Азербайджан взял под контроль дорогу между Карабахом и Арменией: где находятся войска России

Вооруженные силы Азербайджана 30 марта установили контроль над Лачинским коридором, соединявшим Нагорный Карабах с Арменией. Ранее это направление удерживали российские миротворцы.

Это произошло благодаря строительству новой дороги через коридор. Об этом сообщает пресслужба министерства обороны Азербайджана.

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Как Азербайджану удалось взять под контроль Лачинский коридор

В министерстве обороны Азербайджана заявили, что Лачинский коридор взяли под контроль из-за ввода в эксплуатацию новой дороги через этот район.

Были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района

, - отметили в ведомстве.

Как отреагировали власти Армении на ситуацию с Лачинским коридором

Таким образом, азербайджанские войска фактически вытеснили из коридора российских миротворцев, которые до этого контролировали район и обеспечивали коммуникацию между Нагорным Карабахом и Арменией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании сказал, что смена маршрута Лачинским коридором произошла в результате договоренностей с августа 2022 года. Сама дорога была заменена новой, которая проходит по территории Армении через Корнидзорский мост.

"События пытаются преподнести как очередной блокбастер. Такой подход, как минимум, неконструктивен", – подчеркнул Пашинян.

Он также отметил, что никаких изменений в позициях армянской армии не произошло, а дальнейшая защита региона будет осуществляться не регулярными частями, а силами пограничных войск.

Где расположен Лачинский корридор на карте / Википедия

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