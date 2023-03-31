Азербайджан взял под контроль дорогу между Карабахом и Арменией: где находятся войска России
Источник:Минобороны Азербайджана
Вооруженные силы Азербайджана 30 марта установили контроль над Лачинским коридором, соединявшим Нагорный Карабах с Арменией. Ранее это направление удерживали российские миротворцы.
Это произошло благодаря строительству новой дороги через коридор. Об этом сообщает пресслужба министерства обороны Азербайджана.
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Как Азербайджану удалось взять под контроль Лачинский коридор
В министерстве обороны Азербайджана заявили, что Лачинский коридор взяли под контроль из-за ввода в эксплуатацию новой дороги через этот район.
Были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района
, - отметили в ведомстве.
Как отреагировали власти Армении на ситуацию с Лачинским коридором
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании сказал, что смена маршрута Лачинским коридором произошла в результате договоренностей с августа 2022 года. Сама дорога была заменена новой, которая проходит по территории Армении через Корнидзорский мост.
"События пытаются преподнести как очередной блокбастер. Такой подход, как минимум, неконструктивен", – подчеркнул Пашинян.
Он также отметил, что никаких изменений в позициях армянской армии не произошло, а дальнейшая защита региона будет осуществляться не регулярными частями, а силами пограничных войск.
Где расположен Лачинский корридор на карте / Википедия
Что известно о ситуации в Нагорном Карабахе
- В начале марта минобороны Азербайджана сообщило, что в Нагорном Карабахе снова произошло обострение. В частности, военный контингент региона открыл огонь по азербайджанским военным из-за проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные перевозки для российских миротворцев В результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.
- В феврале Европейский союз запустил гражданскую миссию чтобы стабилизировать ситуацию на армяно-азербайджанской границе, а также стабилизировать отношения между двумя странами. Сама миссия будет длиться 2 года и будет включать около 100 человек, 50 из которых невооруженные наблюдатели.
- В том же месяце Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить бесперебойный пропуск людей и транспорта через Лачинский коридор.