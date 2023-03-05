Минобороны Азербайджана сообщило, что получили данные о перевозке по грунтовой дороге оружия, снаряжения и личного состава. Инцидент произошел 5 марта.

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Что произошло в Нагорном Карабахе

В азербайджанском ведомстве сообщили, что получили оперативную информацию, что по дороге Ханкенди – Халфали – Туршсу везут военное снаряжение, боеприпасы и личный состав из Армении в Азербайджан, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта с целью проверки поступившей информации подразделения азербайджанской армии попытались задержать и проверить транспортные средства, осуществляющие незаконные военные перевозки. С противоположной стороны открыли огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон,

– сообщили в министерстве.

Там также отметили специально для командования российского миротворческого контингента, что недопустимо перевозить военное и другое назначение по другим маршрутам, кроме определенных.

В Нагорном Карабахе также прокомментировали ситуацию

Эхо Кавказа, ссылаясь на армию обороны непризнанного Карабаха, написало, что в результате нападения диверсионной группы вооруженных сил Азербайджана в районе Хайпал есть погибший и раненый среди сотрудников паспортно-визового отдела МВД Нагорного Карабаха.

Ведь, по данным полиции Нагорного Карабаха, азербайджанская диверсионная группа обстреляла очередной автомобиль персонала паспортно-визового отдела полиции. Впоследствии погибших стало трое:

подполковник Армен Бабаян;

майор Давид Даниелян;

лейтенант Арарат Гаспарян.

Более того, еще один военнослужащий, лейтенант Давид Овсепян в больнице с огнестрельным ранением груди.

По данным прессы, командование российских миротворческих сил, находящихся в Нагорном Карабахе, накануне сообщило о нарушении режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах.

По состоянию на 15:00 5 марта Армения не комментировала инцидент.

Кратко о давнем конфликте в Нагорном Карабахе