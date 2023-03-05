Міноборони Азербайджану повідомило, що отримали дані про перевезення ґрунтовою дорогою зброї, спорядження та особового складу. Інцидент відбувся 5 березня.
Дивіться також Росія – більше не рефері між Вірменією та Азербайджаном: що змінилося
Що відбулось в Нагірному Карабасі
В азербайджанському відомстві повідомили, що отримали оперативну інформацію про те, що дорогою Ханкенді-Халфалі-Туршсу везуть військове спорядження, боєприпаси та особовий склад з Вірменії в Азербайджан, де тимчасово дислокований російський миротворчий контингент.
Вранці 5 березня з метою перевірки інформації, що надійшла, підрозділи азербайджанської армії спробували затримати та перевірити транспортні засоби, що здійснюють незаконні військові перевезення. З протилежного боку відкрили вогонь, внаслідок перестрілки є загиблі та поранені з обох боків,
– повідомили в міністерстві.
Там також зауважили спеціально для командування російського миротворчого контингенту, що неприпустимо перевозити військове та інше призначення іншими маршрутами, крім визначених.
У Нагірному Карабасі також прокоментували ситуацію
Ехо Кавказу, посилаючись на армію оборони невизнаного Карабаху, написало, що внаслідок нападу диверсійної групи збройних сил Азербайджану в районі Хайпал є загиблий та поранений серед співробітників паспортно-візового відділу МВС Нагірного Карабаху.
Адже, за даними поліції Нагірного Карабаху, азербайджанська диверсійна група обстріляла черговий автомобіль персоналу паспортно-візового відділу поліції. Згодом загиблих стало троє:
- підполковник Армен Бабаян;
- майор Давид Данієлян;
- лейтенант Арарат Гаспарян.
Ба більше, ще один військовослужбовець, лейтенант Давид Овсепян у лікарні з вогнепальним пораненням в груди.
За даними преси, командування російських миротворчих сил, які перебувають в Нагірному Карабасі, напередодні повідомило про порушення режиму припинення вогню в Мартунінському та Шушинському районах.
Станом на 15 годину 5 березня Вірменія не коментувала інцидент.
Коротко про давній конфлікт у Нагірному Карабасі
- Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном виник у 1988 році через невизнану Нагірно-карабаську республіку. Останню не визнає жодна з країн ООН. Нагірний Карабах – це територія Азербайджану, яку заселяють етнічні вірмени.
- Сторони досягли перемир'я у 1994 році. Щоправда, з того часу ескалація відбулась у 2016, 2020, 2022 році.
- Варто зауважити, що у 2022 році за посередництва Росії сторони підписали перемир'я. Тоді в Нагірний Карабах зайшли російські миротворці. Згідно з договором, Азербайджан повернув собі деякі населені пункти, які майже 30 років були в окупації.
- Варто зауважити, що президент Азербайджану Ільхам Алієв влітку 2022 року звинувачував Росію та Вірменію у порушенні мирної угоди. Адже, за його словами, Кремль не виконав своєї обіцянки та не вивів вірменських військових із Нагірного Карабаху до червня 2022 року.