Азербайджанський прикордонник застрелив трьох військових та втік

Інцидент стався 2 січня у районі прикордонного підрозділу Губадли. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби Азербайджану.

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Сержант Ельхан Авазли відкрив вогонь з табельної зброї у старшого лейтенанта Юсіфа Ісмаїлова. Потім – у двох молодших прапорщиків Аміла Джалілзаде та Рафаїла Ібрагімова.

Причина такого вчинку невідома.

Стрілець втік

Авазли кинув зброю та втік з місця подій. Правоохоронці почали пошукову операцію. Затримати зловмисника вдалось наступного дня, зранку 3 січня.

Загострення на кордоні Азербайджану й Вірменії

У листопаді 2021 року у Нагірному Карабаху розпочався новий виток протистояння між Вірменією та Азербайджаном. Сторони звинуватили одна одну в нападі, а 16 та 17 листопада повідомили про втрати.

На кордоні країн 22 листопада знову почалася стрілянина. Про це заявила Вірменія, хоч в Азербайджані все спростовували.