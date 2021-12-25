Також прем'єр прокоментував чутки про те, що Вірменія не хоче визначати кордони з Азербайджаном. Усе це, мовляв, неправда.

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Вірменія хоче миру: заява Пашиняна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що:

Його країна зацікавлена "в укладенні та початку обговорення мирної угоди з Азербайджаном".

"в укладенні та початку обговорення мирної угоди з Азербайджаном". І в ОБСЄ вже запропонували "порядок денний переговорів задля досягнення мирної та всеосяжної угоди".

Ми не відмовлялися говорити про це. Якщо ми оголосили, що хочемо відкрити епоху мирного розвитку для нашої країни та регіону, нелогічно було б, якби ми сказали, що не хочемо чути про мирну угоду. Вона є одним із важливих завдань для нас,

– запевнив Нікол Пашинян.

Також він спростував чутки, що Вірменія виступає проти делімітації та демаркації кордонів з Азербайджаном. Мовляв:

Влада вірменська тільки за, як і за те, щоб загалом "урегулювати карабахське питання та розблокувати комунікації".

Адже все це принесе користь і для Вірменії, і для Азербайджану.

Коротко про поточну постконфліктну ситуацію між Баку та Єреваном

26 листопада (на тлі загострення на кордоні) у Сочі відбулася зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва та вірменського прем'єра Нікола Пашиняна за посередництва Володимира Путіна.

А 14 грудня лідери Вірменії та Азербайджану мали бесіду у Брюсселі за посередництва глави Євроради Шарля Мішеля.

На обох зустрічах найбільше говорили про розблокування транспортних комунікацій між країнами, відновлення залізничного сполучення, обмін полоненими тощо. І загалом про мир у регіоні.

Про осіннє загострення між Азербайджаном та Вірменією – дивіться відео