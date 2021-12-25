Также премьер прокомментировал слухи о том, что Армения не желает определять границы с Азербайджаном. Все это, мол, ложь.
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Армения хочет мира: заявление Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что:
- Его страна заинтересована "в заключении и начале обсуждения мирного соглашения с Азербайджаном."
- И в ОБСЕ уже предложили "повестку дня переговоров для достижения мирного и всеобъемлющего соглашения".
Мы не отказывались говорить об этом. Если мы объявили, что хотим открыть эпоху мирного развития для нашей страны и региона, было бы нелогично, если бы мы сказали, что не хотим слышать о мирном соглашении. Оно является одной из важных задач для нас,
– заверил Никол Пашинян.
Также он опроверг слухи, что Армения выступает против делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. Мол:
- Власть армянская только за, как и за то, чтобы "урегулировать карабахский вопрос и разблокировать коммуникации".
- Ведь все это принесет пользу и Армении, и Азербайджану.
Кратко о текущей постконфликтной ситуации между Баку и Ереваном
- 26 ноября (на фоне обострения на границе) в Сочи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна при посредничестве Владимира Путина.
- А 14 декабря лидеры Армении и Азербайджана беседовали в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.
- На обеих встречах больше всего говорили о разблокировании транспортных коммуникаций между странами, восстановлении железнодорожного сообщения, обмене пленными и прочем. И в целом о мире в регионе.
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