Также премьер прокомментировал слухи о том, что Армения не желает определять границы с Азербайджаном. Все это, мол, ложь.

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Армения хочет мира: заявление Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что:

Его страна заинтересована "в заключении и начале обсуждения мирного соглашения с Азербайджаном."

И в ОБСЕ уже предложили "повестку дня переговоров для достижения мирного и всеобъемлющего соглашения".

Мы не отказывались говорить об этом. Если мы объявили, что хотим открыть эпоху мирного развития для нашей страны и региона, было бы нелогично, если бы мы сказали, что не хотим слышать о мирном соглашении. Оно является одной из важных задач для нас,

– заверил Никол Пашинян.

Также он опроверг слухи, что Армения выступает против делимитации и демаркации границ с Азербайджаном. Мол:

Власть армянская только за, как и за то, чтобы "урегулировать карабахский вопрос и разблокировать коммуникации".

Ведь все это принесет пользу и Армении, и Азербайджану.

Кратко о текущей постконфликтной ситуации между Баку и Ереваном

26 ноября ( на фоне обострения на границе) в Сочи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна при посредничестве Владимира Путина.

А 14 декабря лидеры Армении и Азербайджана беседовали в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

На обеих встречах больше всего говорили о разблокировании транспортных коммуникаций между странами, восстановлении железнодорожного сообщения, обмене пленными и прочем. И в целом о мире в регионе.