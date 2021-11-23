Однако в Баку опровергли эту информацию. Там уверяют, что азербайджанские военные не обстреливали армянские позиции.

Напомним, только 16 ноября В Армении заявили о стабилизации на границе с Азербайджаном.

Стрельба на границе Армении и Азербайджана 22 ноября: что известно

В армянских СМИ и каналах в телеграмме 22 ноября появилась информация, что вооруженные силы Азербайджана примерно в 18:10 открыли огонь из стрелкового оружия по позициям военных Армении. Это произошло якобы у села Норабак Гегаркуникской области.

Более того, часть медиа писали о ранении армянского военного, а часть даже о его гибели.

"Комсомольская правда" даже процитировала заявление минобороны Армении, где это подтвердили: "В результате азербайджанской провокации погиб рядовой армянской армии".

На официальном сайте ведомства такого заявления нет. Но, скажем, "Sputnik Армения" уверяет, что в минобороны Армении всю эту информацию подтвердили.

Журналисты местные также указали (например, в Armedia ), что стрельба прекратилась. Между тем, в военном ведомстве Азербайджана вообще заявили, что даже близко не обстреливали армян возле Норабака.