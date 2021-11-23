Однако в Баку опровергли эту информацию. Там уверяют, что азербайджанские военные не обстреливали армянские позиции.
Напомним, только 16 ноября В Армении заявили о стабилизации на границе с Азербайджаном.
Стрельба на границе Армении и Азербайджана 22 ноября: что известно
В армянских СМИ и каналах в телеграмме 22 ноября появилась информация, что вооруженные силы Азербайджана примерно в 18:10 открыли огонь из стрелкового оружия по позициям военных Армении. Это произошло якобы у села Норабак Гегаркуникской области.
Более того, часть медиа писали о ранении армянского военного, а часть даже о его гибели.
- "Комсомольская правда" даже процитировала заявление минобороны Армении, где это подтвердили: "В результате азербайджанской провокации погиб рядовой армянской армии".
- На официальном сайте ведомства такого заявления нет. Но, скажем, "Sputnik Армения" уверяет, что в минобороны Армении всю эту информацию подтвердили.
Журналисты местные также указали (например, в Armedia), что стрельба прекратилась. Между тем, в военном ведомстве Азербайджана вообще заявили, что даже близко не обстреливали армян возле Норабака.
Весь этот информационный хаос транслируется на фоне того, что:
- С 13 ноября в Нагорном Карабахе начался новый виток противостояния между Арменией и Азербайджаном. Стороны обвинили друг друга в нападении, а 16 и 17 ноября сообщили о потерях.
- 20 ноября лидеры стран Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились встретиться на полях саммита Восточного партнерства 15 декабря в Брюсселе, чтобы обсудить текущие отношения между Арменией и Азербайджаном.