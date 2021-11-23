А проте в Баку спростували цю інформацію. Там запевняють, що азербайджанські військові не обстрілювали вірменські позиції.

Нагадаємо, тільки 16 листопада У Вірменії заявили про стабілізацію на кордоні з Азербайджаном

Стрілянина на кордоні Вірменії та Азербайджану 22 листопада: що відомо

У вірменських ЗМІ та каналах у телеграмі 22 листопада зявилася інформація, що збройні сили Азербайджану приблизно о 18.10 відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях військових Вірменії. Це сталося начебто біля села Норабак Гегаркунікської області.

Ба більше, частина медіа писали про поранення вірменського військового, а частина навіть про його загибель.

"Комсомольская правда" навіть зацитувала заяву міноборони Вірменії, де це підтвердили: "У результаті азербайджанської провокації загинув рядовий вірменської армії".

На офіційному сайті відомства такої заяви немає. Але, скажімо, "Sputnik Армения" запевняє, що в міноборони Вірменії всю цю інформацію підтвердили.

Журналісти місцеві також вказали (наприклад, в Armedia), що стрілянина припинилася. Тим часом у військовому відомстві Азербайджану взагалі заявили, що навіть близько не обстрілювали вірмен біля Норабаку.

Увесь цей інформаційний хаос транслюється на тлі того, що: