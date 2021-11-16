У вірменському оборонному відомстві зазначили, що цьому передувала відповідна домовленість сторін за посередництва Росії.

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Ситуація на вірменсько-азербайджанському кордоні стабілізувалася

З 18:30 вогонь у східній прикордонній зоні Республіки Вірменія припинено, ситуація відносно стабілізувалася,

– йдеться у заяві.

У Міноборони додали, що 16 листопада, приблизно о 13:00 "підрозділи Збройних сил Азербайджану атакували вірменські позиції", розташовані в напрямку кордону. Противник застосовував артилерію, бронетехніку, вогнепальну зброю різного калібру.

Там також зазначили, що "азербайджанська сторона зазнала значних втрат – загинули військові, знищені декілька одиниць техніки". Однак наголосили, що є жертви й у лавах вірменських бійців.

Наразі підтвердили загибель одного воїна. Інформацію про кількість постраждалих ще з'ясовують. Крім того, у полоні опинилися 12 вірмен.

До слова, раніше голова постійної комісії парламенту Вірменії із зовнішніх відносин Едуард Агаджанян повідомив, що під час боїв загинули 15 вірменських військових.

Бої на межі Вірменії та Азербайджану: що відомо

З 15 листопада відновилися активні обстріли між сторонами. Баку та Єреван звинувачують один одного в провокаціях.

Вдень 16 листопада вірмени заявили, що втратили контроль за двома постами на кордоні після нападу Азербайджану. Натомість азербайджанці запевнили, що вірменські військові самі залишили позиції. Пізніше повідомили про постраждалих, жертв та полонених.

Зверніть увагу! Восени 2020 року відбувалась ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді того ж року держави підписали мирну угоду.