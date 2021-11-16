Влада Вірменії заявила, що азербайджанські військові пройшли на вірменську територію. Натомість в Азербайджані заявили про обстріли з боку Вірменії.
До теми Вірменія заявила, що війська Азербайджану зайшли на її територію: Баку заперечує
У Радбезі Вірменії зазначали, що після перемовин азербайджанці разом з технікою покинули вірменську територію.
Однак в Баку інформацію про перетин кордону спростовували. Натомість повідомляли про двох поранених військових під час перестрілки. Постріли нібито лунали на Кяльбаджарській та Лачинській ділянках державного кордону.
У Вірменії показали відео обстрілу:
Що відомо про конфлікт між країнами
З 15 листопада тривають активні обстріли між військовими Азербайджану та Вірменії. Сторони звинувачують одна одну в провокаціях.
За інформацією ЗМІ, 6 військових Вірменії потрапили у полон.