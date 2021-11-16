Наразі офіційного підтвердження цій інформації Міноборони Вірменії не надало.

Раніше В Азербайджані кажуть про відновлення обстрілів у Нагірному Карабасі

Військові застосовують артилерію та бронетехніку

У військовому відомстві стверджують, що стрілянина у районі гори Цицернакар у Сюнікській області триває. Застосовується артилерія та бронетехніка.

У Єревані наголосили: ситуація – дуже напружена. Вірменська сторона звинувачує Азербайджан у провокаціях.

Вірменія звинувачує Азербайджан у провокаціях

За інформацією вірменських військових, азербайджанці використовують артилерійські засоби, бронетехніку та вогнепальну зброю різного калібру. Вірменія діє у відповідь.

Баку, натомість, заявляв про обстріл своїх позицій вірменами

Зазначимо, що наразі ситуацію у зоні протистояння контролюють військові Азербайджану. Офційний Баку заявляв, що вірменські військові обстріляли населені пункти у Кельбаджарському, Товузському, Гедабецькому та Агстафінському районах.

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