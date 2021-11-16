Наразі офіційного підтвердження цій інформації Міноборони Вірменії не надало.
Раніше В Азербайджані кажуть про відновлення обстрілів у Нагірному Карабасі
Військові застосовують артилерію та бронетехніку
У військовому відомстві стверджують, що стрілянина у районі гори Цицернакар у Сюнікській області триває. Застосовується артилерія та бронетехніка.
У Єревані наголосили: ситуація – дуже напружена. Вірменська сторона звинувачує Азербайджан у провокаціях.
Вірменія звинувачує Азербайджан у провокаціях
За інформацією вірменських військових, азербайджанці використовують артилерійські засоби, бронетехніку та вогнепальну зброю різного калібру. Вірменія діє у відповідь.
Баку, натомість, заявляв про обстріл своїх позицій вірменами
Зазначимо, що наразі ситуацію у зоні протистояння контролюють військові Азербайджану. Офційний Баку заявляв, що вірменські військові обстріляли населені пункти у Кельбаджарському, Товузському, Гедабецькому та Агстафінському районах.
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Головне про загострення між Азербайджаном та Вірменією:
- 15 листопада прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан здійснив вторгнення на вірменську територію.
- За кілька днів до цього Міноборони Азербайджану заявило про відновлення обстрілів.
- Попередньо конфлікт врегулювали мирною угодою у листопаді 2020 року, після 2 місяців бойових дій.