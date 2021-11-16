На данный момент официального подтверждения этой информации Минобороны Армении не предоставило.
Ранее В Азербайджане говорят о возобновлении обстрелов в Нагорном Карабахе
Военные используют артиллерию и бронетехнику
В военном ведомстве утверждают, что стрельба в районе горы Цицернакар в Сюникской области продолжается. Применяется артиллерия и бронетехника.
В Ереване подчеркнули: ситуация очень напряженная. Армянская сторона обвиняет Азербайджан в провокациях.
Армения обвиняет Азербайджан в провокациях
По информации армянских военных, азербайджанцы используют артиллерийские средства, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра. Армения действует в ответ.
Баку в ответ заявлял об обстреле своих позиций армянами
Отметим, что в настоящее время ситуацию в зоне противостояния контролируют военные Азербайджана. Официальный Баку заявлял, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Кельбаджарском, Товузском, Кедабекском и Агстафинском районах.
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Главное об обострении между Азербайджаном и Арменией:
- 15 ноября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан совершил вторжение на армянскую территорию.
- За несколько дней до этого Минобороны Азербайджана заявило о возобновлении обстрелов.
- Предварительно конфликт был урегулирован мирным соглашением в ноябре 2020 года, после 2 месяцев боевых действий.