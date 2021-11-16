На данный момент официального подтверждения этой информации Минобороны Армении не предоставило.

Ранее В Азербайджане говорят о возобновлении обстрелов в Нагорном Карабахе

Военные используют артиллерию и бронетехнику

В военном ведомстве утверждают, что стрельба в районе горы Цицернакар в Сюникской области продолжается. Применяется артиллерия и бронетехника.

В Ереване подчеркнули: ситуация очень напряженная. Армянская сторона обвиняет Азербайджан в провокациях.

Армения обвиняет Азербайджан в провокациях

По информации армянских военных, азербайджанцы используют артиллерийские средства, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра. Армения действует в ответ.

Баку в ответ заявлял об обстреле своих позиций армянами

Отметим, что в настоящее время ситуацию в зоне противостояния контролируют военные Азербайджана. Официальный Баку заявлял, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Кельбаджарском, Товузском, Кедабекском и Агстафинском районах.

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