Про азербайджанське вторгнення заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Він зібрав засідання Ради безпеки країни.

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Пашинян жодних деталей про наступ не розголосив

Предметом обговорення став факт вторгнення азербайджанських військ на територію Вірменії на одній із східних ділянок вірмено-азербайджанського кордону,

– сказав Пашинян.

Де і конкретно коли стався наступ, глава уряду Вірменії не повідомив. Після засідання з заявою вже виступив вірменський Радбез. Згідно з нею, 4 бойові позиції Вірменії опинились в оточенні.

Азербайджанці начебто після переговорів покинули територію Вірменії

У Радбезі Вірменії наголосили, що після перемовин азербайджанці разом з технікою покинули вірменську територію, проте також це зробили підрозділи збройних сил Вірменії.

Зверніть увагу! У Єревані наголосили, що на цій ділянці залишились ті сили Азербайджану, які перейшли на цю територію ще у травні.

У Вірменії поміняли міністра оборони

Зазначимо, що на засіданні Ради безпеки повідомили про відставку міністра оборони Вірменії Аршака Карапетяна. Його на цій посаді замінив Сурен Папікян. Раніше він був віцепрем'єром. До свого звільнення Карапетян відвідав Нагірний Карабах. Цей крок одразу різко розкритикували у Баку – за зустріч з "незаконними збройними формуваннями".

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Що на інформацію про наступ кажуть у Баку

Тим часом в Азербайджані спростовують заяви противника, що їхні війська перейшли на територію Вірменії. При цьому, пишуть ЗМІ, як у Єревані, так і в Баку декларують, що готові до демаркації кордону, проте про жодні конкретні кроки та терміни не мовиться.

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