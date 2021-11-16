Про втрати та полонених повідомив голова постійної комісії парламенту Вірменії із зовнішніх відносин Едуард Агаджанян.

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12 військових Вірменії – у полоні азербайджанців

Агаджанян, проте, зауважив, що дані про 15 загиблих військових поки не підтверджені. Натомість Міноборони Вірменії офіційно заявило, що 12 військових країни потрапили у полон, серед них – семеро контрактників та п'ятеро строковиків.

Попри значні втрати у Міноборони Вірменії наголошують, що завдали удару по силах противника, вивівши з ладу значну кількість техніки.

Реакція Міноборони Азербайджану

Тим часом у Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що відбили контратаку збройних сил Вірменії. Бойова техніка противника, кажуть у Баку, виведена з ладу.

Вірменські військовослужбовці у страху та сум'ятті залишають свої позиції, серед особового складу панує паніка. Жива сила та військова техніка збройних сил Вірменії, зосереджені вздовж кордону, знаходяться під прицілом,

– мовиться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

У Баку вкотре наголосила, що відповідальність за ескалацію на кордоні лежить на вірменській владі.

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