Про втрати та полонених повідомив голова постійної комісії парламенту Вірменії із зовнішніх відносин Едуард Агаджанян.
Актуально Вірменія заявила, що війська Азербайджану зайшли на її територію: Баку заперечує
12 військових Вірменії – у полоні азербайджанців
Агаджанян, проте, зауважив, що дані про 15 загиблих військових поки не підтверджені. Натомість Міноборони Вірменії офіційно заявило, що 12 військових країни потрапили у полон, серед них – семеро контрактників та п'ятеро строковиків.
Попри значні втрати у Міноборони Вірменії наголошують, що завдали удару по силах противника, вивівши з ладу значну кількість техніки.
Реакція Міноборони Азербайджану
Тим часом у Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що відбили контратаку збройних сил Вірменії. Бойова техніка противника, кажуть у Баку, виведена з ладу.
Вірменські військовослужбовці у страху та сум'ятті залишають свої позиції, серед особового складу панує паніка. Жива сила та військова техніка збройних сил Вірменії, зосереджені вздовж кордону, знаходяться під прицілом,
– мовиться у повідомленні Міноборони Азербайджану.
У Баку вкотре наголосила, що відповідальність за ескалацію на кордоні лежить на вірменській владі.
Раніше В Азербайджані кажуть про відновлення обстрілів у Нагірному Карабасі
Головне про ситуацію на кордоні Азербайджану та Вірменії:
- З 15 листопада не вщухають активні обстріли між сторонами. Баку та Єреван звинувачують один одного в провокаціях.
- Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян скликав Радбез країни.
- Міністра оборони Вірменії Аршака Карапетяна звільнили. Його посаду обійняв віцепрем'єр Сурен Папікян.
- Попередню мирну угоду між країнами уклали у листопаді 2020 року – після понад 2 місяців боїв.