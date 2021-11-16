О потерях и пленных сообщил глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян.
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12 военных Армении – в плену азербайджанцев
Агаджанян, однако, отметил, что данные о 15 погибших военных пока не подтверждены. Зато Минобороны Армении официально заявило, что 12 военных страны попали в плен, среди них – семеро контрактников и пять срочников.
Несмотря на значительные потери в Минобороны Армении отмечают, что нанесли удар по силам противника, выведя из строя значительное количество техники.
Реакция Минобороны Азербайджана
Между тем в Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что отбили контратаку вооруженных сил Армении. Боевая техника противника, говорят в Баку, выведена из строя.
Армянские военнослужащие в страхе и смятении оставляют свои позиции, среди личного состава царит паника. Живая сила и военная техника Вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом,
– говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
В Баку в очередной раз подчеркнули, что ответственность за эскалацию на границе лежит на армянской власти.
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Главное о ситуации на границе Азербайджана и Армении:
- С 15 ноября не утихают активные обстрелы между сторонами. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
- Премьер Армении Никол Пашинян созвал Совбез страны.
- Министра обороны Армении Аршака Карапетяна уволили. Его должность занял вице-премьер Сурен Папикян.
- Предварительное мирное соглашение между странами заключили в ноябре 2020 года – после более 2 месяцев боев.