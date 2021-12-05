В заяві Азербайджану також мовиться, що вірмени передали дещо взамін повернутих військових – карти мінних полів. А проте у Єревані цю заяву наразі не коментували.

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Азербайджан каже, що повернув Вірменії полонених

Військове відомство Азербайджану опублікувало офіційне повідомлення такого змісту:

З гуманних міркувань 4 грудня 2021 року Азербайджан передав вірменській стороні 10 військовослужбовців, яких затримали 16 листопада під час провокації збройних сил Вірменії на Кяльбаджарському напрямку державного кордону.

Що цікаво, у Вірменії офіційно цю заяву наразі так і не прокоментували. Хоча у ЗМІ навіть опублікували імена тих, хто повернувся додому.

Важливо. Натомість в Азербайджані додали, що від Вірменії отримали карти мінних полів у Нагірному Карабаху (і подякували Росії за посередництво у цій справі).

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15 листопада на кордоні Вірменії та Азербайджану почалася стрілянина. Обидві сторони звинуватили одна одну у провокаціях.

16 листопада міністерство оборони Вірменії поінформувало громадськість, що 12 військових потрапили у полон (вочевидь, саме їх і повертали 4 грудня).

І тільки у ніч на 17 листопада Азербайджан та Вірменія домовилися припинити обстріли. Також лідери країн Ільхам Алієв та Нікол Пашинян погодилися зустрітися у Брюсселі.

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