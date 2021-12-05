В заяві Азербайджану також мовиться, що вірмени передали дещо взамін повернутих військових – карти мінних полів. А проте у Єревані цю заяву наразі не коментували.
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Азербайджан каже, що повернув Вірменії полонених
Військове відомство Азербайджану опублікувало офіційне повідомлення такого змісту:
З гуманних міркувань 4 грудня 2021 року Азербайджан передав вірменській стороні 10 військовослужбовців, яких затримали 16 листопада під час провокації збройних сил Вірменії на Кяльбаджарському напрямку державного кордону.
Що цікаво, у Вірменії офіційно цю заяву наразі так і не прокоментували. Хоча у ЗМІ навіть опублікували імена тих, хто повернувся додому.
Коротко про конфлікт на кордоні Вірменії та Азербайджану у листопаді 2021
- 15 листопада на кордоні Вірменії та Азербайджану почалася стрілянина. Обидві сторони звинуватили одна одну у провокаціях.
- 16 листопада міністерство оборони Вірменії поінформувало громадськість, що 12 військових потрапили у полон (вочевидь, саме їх і повертали 4 грудня).
- І тільки у ніч на 17 листопада Азербайджан та Вірменія домовилися припинити обстріли. Також лідери країн Ільхам Алієв та Нікол Пашинян погодилися зустрітися у Брюсселі.
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