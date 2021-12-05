В заявлении Азербайджана также говорится, что армяне передали кое-что взамен возвращенных военных – карты минных полей. Однако в Ереване это заявление пока не комментировали.

Напомним Кремль отказался комментировать участие Эрдогана в переговорах об обмене пленными с Украиной.

Азербайджан говорит, что вернул Армении пленных

Военное ведомство Азербайджана опубликовало официальное сообщение следующего содержания:

По гуманным соображениям 4 декабря 2021 года Азербайджан передал армянской стороне 10 военнослужащих, которых задержали 16 ноября во время провокации вооруженных сил Армении на Кяльбаджарском направлении государственной границы.

Что интересно, в Армении официально это заявление так и не прокомментировали. Хотя в СМИ даже опубликовали имена вернувшихся домой военных.

Важно. В Азербайджане добавили, что от Армении получили карты минных полей в Нагорном Карабахе (и поблагодарили Россию за посредничество в этом деле).

Кратко о конфликте на границе Армении и Азербайджана в ноябре 2021

15 ноября на границе Армении и Азербайджана началась стрельба. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях.

16 ноября министерство обороны Армении проинформировало общественность, что 12 военных попали в плен (очевидно, именно их и возвращали 4 декабря).

И только в ночь на 17 ноября Азербайджан и Армения договорились прекратить обстрелы. Также лидеры стран Ильхам Алиев и Никол Пашинян согласились встретиться в Брюсселе.