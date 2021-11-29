Ранее об их передаче заявлял Владимир Зеленский. Дмитрий Песков же вспомнил о Минских договоренностях и не прокомментировал получение списков.
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В Кремле отказались комментировать списки пленных, о передаче которых заявил Зеленский
Я оставляю без комментариев это сообщение,
– заявил Песков.
Спикер Путина также добавил, что проблема обмена списками удерживаемых лиц "остается одним из комплекса вопросов в двусторонних отношениях России и Украины". Кроме того он убежден, что проблему верификации лиц, которые содержатся, до сих пор решить не удалось.
"Позиция Путина прекрасно известна всем: важно сделать так, чтобы минские договоренности воплощались в жизнь, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые на себя взял. Этого пока не происходит", – считает Песков.
Что известно о списках удерживаемых Россией лиц: кратко
- 26 ноября во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что Украина передала через президента Турции верифицированный полный список лиц, которых незаконно удерживает Россия.
- Президент Украины пояснил, что он недавно разговаривал с Реджепом Эрдоганом. У президента Турции была встреча с Владимиром Путиным и на уровне контактных групп списки передали российской стороне.
- 29 ноября Эрдоган заявил, что Турция хотела бы развивать переговоры между Украиной и Россией. Президент Турции даже добавил, что неоднократно обсуждал этот вопрос с Путиным.
- Однако в Кремле в очередной раз не прокомментировали ситуацию. Песков заявил, что якобы Россия не является стороной конфликта. Поэтому Песков вновь призвал говорить с пророссийскими боевиками.