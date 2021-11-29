Ранее об их передаче заявлял Владимир Зеленский. Дмитрий Песков же вспомнил о Минских договоренностях и не прокомментировал получение списков.

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В Кремле отказались комментировать списки пленных, о передаче которых заявил Зеленский

Я оставляю без комментариев это сообщение,

– заявил Песков.

Спикер Путина также добавил, что проблема обмена списками удерживаемых лиц "остается одним из комплекса вопросов в двусторонних отношениях России и Украины". Кроме того он убежден, что проблему верификации лиц, которые содержатся, до сих пор решить не удалось.

"Позиция Путина прекрасно известна всем: важно сделать так, чтобы минские договоренности воплощались в жизнь, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые на себя взял. Этого пока не происходит", – считает Песков.

Что известно о списках удерживаемых Россией лиц: кратко