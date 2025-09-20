На вихідних температура в Україні знову підвищилася, а дощі відійшли. Синоптикиня пояснила, чи можна це вважати бабиним літом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи для Главреду.

Що з бабиним літом в Україні?

Як зауважила Птуха, період потепління з 20-го по 24-те вересня уже можна назвати бабиним літом. Офіційно синоптики не використовують такий термін, але у народі він прижився.

Однак нюанс у тому, що в Україні ще навіть не настала метеорологічна осінь – зараз, по суті, ще метеорологічне літо.

Тому що метеорологічна осінь наступає тоді, коли середньодобова температура впродовж кількох днів діб поспіль тримається в межах +15 і не піднімається вище,

– наголосила експерт.

По метеостанціях України наразі дещо вищі показники або близькі до цих позначок метеорологічної осені. Цими вихідними фіксується пік підвищення температурних показників.

"Утім, вересень – це вже перехідний місяць, він може бути контрастним. Але після 25-го вересня очікується перебудова синоптичних процесів, а вже з наближенням цих дат будемо уточнювати, чого саме від них очікувати", – вказала Птуха.

До слова! Синоптикиня Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу зауважила, що цієї осені температура буде вище кліматичної норми. Ймовірно, цей рік стане другим чи третім найспекотнішим в історії спостережень.

Коли в Україні буде похолодання?