Бабуся пояснила навіщо спиляла лавку у дворі у Києві: поліція не реагувала на звернення

У Києві розшукали бабусю, яка спиляла лавку у дворі на вулиці Празькій, 18А. Вона заявила, що їй набридлі п’яні компанії, які там збираються. За словами жінки, поліція ніяк не реагувала, а у ЖЕК додзвонитися не може.

Як з’ясувалось, гучні гулянки заважають не лише пані Тетяні, а й іншим мешканцям будинку – у кого вікна виходять у двір. Пенсіонерка не приховує, що це вона зіпсувала лавочку й не збирається компенсувати гроші за її відновлення.

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Кричать та лаяться на лавці

За словами Тетяни, молодь, яка збиралася біля лавки, вночі кричить та лається матом. Вона багато разів просила їх поводитись нормально.

Журналісти також знайшли чоловіка, до якого й приходять друзі гуляти й пити алкоголь на ці лавочки. Його звати Ілля. Він зізнався, що часто п’є й з товаришами намагається поводитись тихіше, але не завжди виходить.

Тут один прийшов, п’ятий, десятий… Такий шум, мати… Чого тут тільки немає,

– сказав Ілля.

ЖЕК написав заяву у поліцію

Співробітники ЖЕКу приїхали, щоб зрізати те, що залишилося від лавки та заявили, що на Тетяну вже написали заяву в поліцію.

Ілля ж заявив, що спиляна лавка не завадить вечіркам під будинком, тому що у нього "є своя, переносна".

Бабуся пиляє лавку / Фото Олександра Міщенка

Так виглядає лавочка після "роботи" бабусі / Фото Олександра Міщенка

До речі, іншу лавочку, яка розташована поруч, пані Тетяна не чіпала.