Інших пояснень наразі немає. Люди, які побачили у мережі цю інформацію, обурились.

Інший кумедний випадок У Києві під час шаленої зливи комунальники поливали квіти: відео

Бо дістали

Бабуся спиляла саме те місце, де можна було сидіти – спинку лавочки не чіпала. Поки невідомо чи постраждала друга лавочка, яка розташована поруч.

Користувачка телеграму Валерія у коментарі зазначила, що у них в районі також хтось спиляв сидіння на лавочках – "тому що нічні пиятики дістали народ", зазначила жінка.

Бабуся пиляє лавку / Фото Олександра Міщенка

Дрова залишила біля лавки / Фото Олександра Міщенка

Ще один випадок

Раніше у Києві на вулиці Політехнічній, неподалік КПІ, зникла незвична лавочка, яку встановили студенти. Вона не подобалась адміністрації Університету.