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Другой забавный случай В Киеве во время сумасшедшего ливня коммунальщики поливали цветы: видео

Потому что достали

Бабушка спилила именно то место, где можно было сидеть – спинку лавочки не трогала. Пока неизвестно пострадала ли вторая лавочка, которая расположена рядом.

Пользовательница телеграма Валерия в комментарии отметила, что у них в районе также кто-то спилил сиденья на лавочках – "потому что ночные попойки достали народ", отметила женщина.



Бабушка пилит лавку / Фото Александра Мищенко



Дрова оставила возле лавки / Фото Александра Мищенко

Еще один случай

Ранее в Киеве на улице Политехнической, недалеко от КПИ, исчезла необычная лавочка, которую установили студенты. Она не нравилась администрации Университета.