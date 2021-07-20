Представники обслуговуючої організації, якій належала лавочка, звернулися до поліції через пошкодження майна. Відомо, що лавку встановили лише у 2019 році, і за 2 роки експлуатації її жоджного разу не пошкоджували.

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Як саме кваліфікували інцидент правоохоронці, наразі невідомо. Цілком ймовірно, що літній жінці доведеться компенсувати ЖЕКу збитки.

Жителі столиці у соцмережах вчинок пенсіонерки засуджують та кажуть, що боротися із шумними компаніями можна в інший спосіб.

Втім, знайшлися й ті, хто навпаки підтримав жінку, мовляв, комунальники та участкові могли ніяк не реагувати на звернення бабусі, тому вона вирішила боротися з проблемою власноруч.

Однак місцеві мешканці стверджують, що вчинок пенсіонерки ніяк не пов'язаний з гулянками на цій лавочці. Тим паче, вона залишила таку саме лавочку поруч неушкодженою.

Депутат Київради Олександр Міщенко у фейсбуці зазначив, що майно на прохання жінки могли б просто демонтувати без знищення.

Ми такого ще не бачили! А треба робити висновки: одні на лавочці хочуть відпочити, інші — розпити пиво, а мешканці — пошкодити комунальне майно. І який знайти компроміс між усіма?

— написав політик.

Жінку, яка працює з пилою та знищує лавочку, побачили у дворі будинку на вулиці Празькій вранці 19 липня. Вона вщент спиляла місце для сидіння на лавочці та пішла додому.