Представники обслуговуючої організації, якій належала лавочка, звернулися до поліції через пошкодження майна. Відомо, що лавку встановили лише у 2019 році, і за 2 роки експлуатації її жоджного разу не пошкоджували.
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- Як саме кваліфікували інцидент правоохоронці, наразі невідомо. Цілком ймовірно, що літній жінці доведеться компенсувати ЖЕКу збитки.
- Жителі столиці у соцмережах вчинок пенсіонерки засуджують та кажуть, що боротися із шумними компаніями можна в інший спосіб.
- Втім, знайшлися й ті, хто навпаки підтримав жінку, мовляв, комунальники та участкові могли ніяк не реагувати на звернення бабусі, тому вона вирішила боротися з проблемою власноруч.
- Однак місцеві мешканці стверджують, що вчинок пенсіонерки ніяк не пов'язаний з гулянками на цій лавочці. Тим паче, вона залишила таку саме лавочку поруч неушкодженою.
Депутат Київради Олександр Міщенко у фейсбуці зазначив, що майно на прохання жінки могли б просто демонтувати без знищення.
Ми такого ще не бачили! А треба робити висновки: одні на лавочці хочуть відпочити, інші — розпити пиво, а мешканці — пошкодити комунальне майно. І який знайти компроміс між усіма?
— написав політик.