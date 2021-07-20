Представители обслуживающей организации, которой принадлежала лавочка, обратились в полицию из-за повреждения имущества. Известно, что скамейку установили только в 2019 году, и за 2 года эксплуатации ее ни разу не повреждали.

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Как именно квалифицировали инцидент правоохранители, пока неизвестно. Вполне вероятно, что пожилой женщине придется компенсировать ЖЭКу убытки.

Жители столицы в соцсетях поступок пенсионерки осуждают и говорят, что бороться с шумными компаниями можно другим способом.

Впрочем, нашлись и те, кто наоборот поддержал женщину, якобы коммунальщики и участковые могли никак не реагировать на обращения бабушки, поэтому она решила бороться с проблемой собственноручно.

Однако местные жители утверждают, что поступок пенсионерки никак не связан с гулянками на этой лавочке. Тем более, она оставила такую же лавочку рядом невредимой.

Депутат Киевсовета Александр Мищенко в фейсбуке отметил, что имущество по просьбе женщины могли бы просто демонтировать без уничтожения.

Мы такого еще не видели! А надо делать выводы: одни на лавочке хотят отдохнуть, другие — распить пиво, а жильцы — повредить коммунальное имущество. И какой найти компромисс между всеми?

– написал политик.

Женщину, которая работает с пилой и уничтожает лавочку, увидели во дворе дома на улице Пражской утром 19 июля. Она вдребезги спилила место для сидения на лавочке и пошла домой.