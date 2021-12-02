Багато мутацій, але мало даних: що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Новий штам коронавірусу Омікрон, який виявили у Південній Африці, має багато мутацій і спричинив нову хвилю світового занепокоєння.

Втім, наразі немає точних даних, чи викликає він серйозніший перебіг, ніж вже відомі варіанти, і чи втікає від імунного захисту.

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Мутації понад норму

Омікрон має більш ніж 50 виявлених мутацій, 32 з них – на поверхні білка, який знаходиться на шипі коронавірусу (так він під'єднується до рецептора ACE2 та входить у тіло людини – 24 канал).

Це проблема, бо після кожної зміни шипу, антитіла не відразу його впізнають. Що їх більше, то більш незнайомим спайк-білок виглядає для нашої імунної системи. Вакцини продукують так звану поліклональну відповідь з багатьма антитілами, які націлені на різні області шипу.

Є інформація, що цей неймовірний конструктор зібрався в організмі людини, хворої на ВІЛ-СНІД, яка до того ж мала "довгий ковід". СНІД є дуже поширеним на півдні Африки. У таких хворих вірус живе довго і може збирати мутації у такому темпі, на який вірусна еволюція у звичайному випадку ковіду не здатна.

Омікрон має мутації не лише у спайк-білку, а й у протеїні самого ядра вірусу (нуклеокапсидний білок – 24 канал). Це R203K та G204R, які можуть зробити вірус більш заразним. Далі три зміни у шипі дозволяють проникати у клітини людини легше. Пропущений протеїн у мембрані може допомогти вірусу з поширенням.

Інфографіка про нові мутації у варіанта Омікрон / Колаж Daily Mail

Їх дуже багато, але це також велика вада, бо разом вони можуть і не спрацюватися. Більшість змін, зазначають в NYT, шкодять більше самому вірусу, ніж оточенню або носіям. Втім, деякі з них надають окремому штаму переваги перед іншими.

Зазвичай, вони можуть працювати проти одна одної. Але в цьому конкретному випадку еволюція скоріш поставить на сприятливі умови для поширення,

– сказав еволюційний біолог Фред Гатчінсон з Центру дослідження раку в Сіетлі.

"Штам Омікрон, описаний нещодавно, має мутації, які раніше бачили у Дельті (допомагають поширюватись), а також у Беті (імунна втеча). Комбінація являє собою потенційно значний ризик на фоні зниження натурального та вакцинального імунітету",

– відреагували у компанії Moderna, передає CNN.

Омікрон має мутації, які вже помічали у Дельті / Фото Pixabay

У компанії також попередили, що "існуючі вакцини можуть бути менш ефективними проти (поширення) нового варіанту", пише Euronews.

Але завдяки імунній реакції організму, захист від важкої форми, госпіталізації та смерті має встояти, зазначається у STAT News. Це вже відбувалося з Бетою і Дельтою у деяких масштабах.

У Європі (Нідерланди, Німеччина) вже є випадки, коли люди інфікувалися, хоча нікуди не подорожували.

Трохи контексту:

Можлива перевага у поширенні означає, що цей варіант швидше передається більшій кількості людей . У тому числі у середовищі захищених вакциною або антитілами проти хвороби;

Імунна втеча означає, що може побільшати інфекцій після вакцинації – так званих інфекцій прориву. Це вкаже на деяке зниження ефективності щеплень;

Це не означає, що Омікрон абсолютно точно може викликати важчий перебіг хвороби, легше поширюватися чи краще уникати імунного захисту людини. Але багато мутацій разом, які раніше зустрічалися у кількох варіантах окремо, насторожують.

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Звідки взявся Омікрон Вперше вірус помітили у Ботсвані у листопаді, В.1.1.529 потрапив до Південної Африки, а звідти – до Гонконгу. Наразі його вже фіксують у країнах Європи. У якій країні він з'явився, досі лишається загадкою.

Наразі, вчені з Південної Африки, США та усього світу працюють ледь не цілодобово, щоб зрозуміти якості та небезпеку нового штаму, пише видання Scientific American.

Поки що у наукової спільноти одна й та ж відповідь: "ми майже нічого не знаємо, збираємо дані". Зараз роблять штучні моделі Омікрону з усіма виявленими змінами й тестують на них дію вакцин.

Це урок, вивчений у 2020 році, коли з ПАР вийшов перший "варіант занепокоєння" – Бета. Тоді багато уваги було приділено мутації E484K, але в Бети були ще дві, що допомагають уникати антитіл після вакцинації.

Південна Африка знайшла на своїй території вже два варіанти ковіду / Middle East Online

Три з них дали більший спротив, ніж сама E484K. Вивчення лише її було невірним шляхом,

– пояснила NYT вірусологиня з Національного Інституту інфекційних хвороб Південної Африки Пенні Мур.

Омікрон проти Дельти

Омікрон, як повідомила лабораторія біоінформатики Туліо де Олівейри в Університеті Квазулу-Натал, відповідальний за всі 77 взятих зразків у провінції Гаутенг (де розташована одна зі столиць – Йоганнесбург). Ймовірно, їх ще більше.

Проблема ще й у тому, що Омікрон не піддається тестуванню звичайним та звичним нам ПЛР-тестом і може бути виявлений лише за допомогою геномного секвенування . А воно не у всіх країнах можливе.

"Є вірогідність, що він вже поширився по всій країні та за її межі", – визнав Річард Лессельс, лікар-інфеціоніст у Дурбані, ПАР. Омікрон – лише далекий родич Альфи та Дельти, але не походить прямо від них.

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Поява Омікрону підкреслює нерівність вакцинації у світі. Тоді як Старий та Новий світи та заможні країни Азії та Близького Сходу вже вакцинують населення третьою дозою (т. зв. "бустером" – 24 канал), Африка та бідні держави не завжди можуть розпочати щеплення навіть першою. Це дає вірусу чудовий майданчик для подальших експериментів та мутацій.

Втім, наразі перед Омікроном стоїть непроста задача: обігнати та витіснити домінуючі на планеті штами Дельта та Дельта+. Зробити це без мутацій, які значно посилюють поширення, буде складно. Навіть за умови збільшення відсотку безсимптомної передачі.

Принаймні у Південній Африці, B.1.1.529 заміщує Дельту набагато швидше, ніж вона у свій час робила це з Бетою, кажуть епідеміологи на основі ранніх даних.

Що може бути далі

Новий варіант помітили швидко, але на точні відповіді буде потрібен деякий час, зазначили вчені. Як пише видання STAT News, проходили місяці, поки вчені розібралися з попередніми штамами SARS-CoV-2.

На повний аналіз Омікрону підуть тижні напруженої роботи. Вчені зараз швидко починають дослідження, щоб зрозуміти рівень нейтралізації антитіл та взаємодію з Т-клітинами,

– пояснила Шерон Пікок, директорка британського Консорціуму Covid-19 Genomics.

відповідь на новий штам коронавірусу з боку Т-клітин досліджувати складніше, ніж реакцію антитіл.

Якщо він зможе закріпитися в інших країнах світу і почне витісняти Дельту ще й там, то за словами вчених, можна буде говорити про більш швидку передачу Омікрона.

Вчені почнуть дослідження, щоб відповісти на всі питання / Фото Today in 24 English

З втечею від імунного захисту все ще простіше: вчені можуть взяти антитіла з крові людини й "виставити" їх на бій проти моделі Омікрону. Це дозволить подивитися, настільки успішно вони зможуть протистояти всім мутаціям. Втім, на це знадобиться тривалий час.

Для розуміння, чи викликає B.1.1.529 більш важку хворобу, медики та вчені дивитимуться на показники госпіталізації та смертності після зараження ним і порівнювати з Дельтою.

Омікрон може вплинути й на моноклональні антитіла, які входять у схему лікування коронавірусу.

Обмеження на пересування можуть уповільнити, але не зупинити поширення нового варіанту. Наприклад, у кількох країнах Європи Омікрон знайшли вже після оголошення про обмеження на польоти з Півдня Африки. Як і в Японії, до речі.

Країни з обмеженими запасами вакцин можуть потрапити під удар Омікрону, якщо доведуть його здатність швидко поширюватися. Між розповсюдженням та вірулентністю є важлива кореляція: якщо вірус швидко вбиває – він не захопить нову територію.

Щодо симптомів, то STAT News пише, що на основі перших дуже ранніх даних, вони можуть бути легшими, ніж у Дельти. Але поки що зарано про це говорити. Під впливом вакцин та хвороб наша імунна система вчиться відбивати найсерйозніші наслідки. Так пандемічні віруси стають ендемічними, тобто звичними на окремій території (як-то грип – 24 канал).