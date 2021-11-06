Як відомо, діти значно легше переносять хворобу, аніж дорослі, але трапляються і трагічні випадки. Чому США виступають за вакцинацію дітей від коронавірусної інфекції COVID-19 та як аргументують свою позицію – читайте далі.

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Зменшуючи загрозу: діти та COVID-19

У Сполучених Штатах Америки наразі живуть 28 мільйонів дітей віком від 5 до 11 років. Це величезний ареал для коронавірусу, особливо для варіанту Дельта, щоб продовжувати хід пандемії.

І хоча діти, зазвичай, переносять хворобу набагато легше, ніж дорослі, вони здатні передавати їм вірус. Втім, тяжкий перебіг та смерті, хоч і дуже рідко, теж стаються – 440 дітей померли в США (з 6,3 мільйона позитивних дитячих тестів).

Комбінація повернення дітей до шкіл та нової хвилі Дельти призвела до великої кількості звернень до педіатрів у липні. Третина випадків з наведеної вище цифри сталися за 11 тижнів до 21 жовтня, інформує доповідь від Американської Академії педіатрів.

Кожна врятована дитина насправді рятує багато-багато життів дорослих,

– наголосила Scientific American Емма Макбрайд, яка моделює інфекційні хвороби в Австралійському Інституті тропічної медицини.

Школи, де діти ще не вакциновані, потенційно можуть поширювати вірус / Фото Medical News Today

Тепер є можливість розірвати ці ланцюжки передачі після того, як Food and Drug Administration (головний державний орган США, що відповідає за ліки – 24 канал) затвердила щеплення. Білий дім опублікував план розповсюдження менших доз до педіатрів, аптек та лікарень.

Дослідники розмірковують, як вакцинація такої великої групи змінить хід пандемії COVID-19, пише видання Scientific American. Багато хто повернувся до навчання цього року, ще не маючи можливості щепитися. Зрозуміло, що ця вікова група майже відразу отримала багато хворих на коронавірус.

Переваги, ризики та питання

Насправді "зелене світло" для щеплення дітей від 5 до 11 років не з'явилося нізвідки. Pfizer, як і в інших випадках, провів свої клінічні тести. Вони показали ефективність захисту у 91% проти симптоматичної хвороби. У дослідженні взяли участь 4650 дітей у США.

Для дітей та підлітків використовували спеціальну дитячу дозу – ⅓ від дорослої (її ввели більшості). Друга група отримала плацебо. Процедуру повторили через три тижні. Дані показали її безпечність.

Що ще важливіше, було розвіяне занепокоєння, що мРНК-вакцини, як Pfizer та Moderna, викликають міокардит (запалення серцевого м'яза) або перикардит (запалення зовнішньої оболонки серця). Раніше це було помічено у молодих чоловіків після вакцинації. Клінічні тести показали "дуже малий шанс" виникнення такого побічного ефекту, серед 5 – 11 річних хлопчиків його помічено взагалі не було.

Але, якщо вакцини будуть розподілені на більшу популяцію, треба буде спостерігати, впевнені лікарі. Чиновники теж підняли "червоний прапорець", кажучи, що випробування Pfizer "було занадто маленьким, щоб впіймати рідкісні побічні ефекти".

Pfizer не виявив серцевих побічних ефектів у дітей / Скриншот Youtube

Перед ключовою зустріччю, FDA провели власне моделювання: розглянули шість видуманих сценаріїв із різним розповсюдженням вірусу у громаді. І дійшли висновку, що "переваги чітко перевищують ризики", бо потенційні серцеві проблеми зазвичай зникають через кілька днів на відміну від COVID-19, що може призвести до смерті.

Втім, батьки поки що не поспішають щепити своїх дітей, тому питання може бути контраверсійним (навіть якщо самі батьки вакциновані та діти були раніше). Дехто з батьків каже, що не вважає це за потрібне, бо вакцини розробили та впровадили занадто швидко, даних замало, щоб приймати інформовані рішення.

Інші питають: оскільки вірогідність важкого перебігу серед дітей доволі низька, чому їх взагалі треба вакцинувати? Спочатку спостерігаймо за дітьми з клінічних тестів протягом року, чи не станеться з ними чого поганого.

Наразі єдиний штат, який планує зобов'язати дітей мати щеплення від коронавірусу (водночас не вимагаючи уколу від грипу) для відвідування школи – Каліфорнія.

Механізм дитячої дози

Дітям 5 – 11 років планують вводити 10 мікрограмів вакцини Pfizer (дорослим – 30 мікрограмів), від 4 років і молодшим – 3 мікрограми. Логіка тут присутня, як пише видання The Atlantic.

Ці дві (3 та 10 – 24) були відібрані після клінічних випробувань. Введені в дитяче плече 10 мікрограмів демонстрували "оптимальну імунну відповідь, схожу з підлітками та молодими дорослими там мінімальну реакцію на неї", зазначили в компанії.

Якщо ви можете отримати той же рівень захисту з меншою дозою – це має сенс,

– сказала The Atlantic Грейс Лі, очільниця комітету з рекомендації вакцин.

Пошуки балансу для дозування Ліки працюють за такою схемою: препарату у крові має бути достатньо, щоб мати терапевтичний ефект, але не забагато, щоб не викликати токсикоз. Вакцини працюють схожим чином, але механізм трохи інший: тут мова йде не про вагу, а про готовність тіла виробляти захисні антитіла.

І дані, які Pfizer передав на затвердження, показують дещо цікаве.

Вакциновані 12 – 15 річні підлітки виробили більше антитіл, ніж повністю вакциновані дорослі. Такий самий феномен спостерігався і зі щепленням проти папіломавірусу людини. Але з часом цей захисний панцир зникає, система стає забудькуватою.

Чим менше природна імунна система може запропонувати організму – тим більша доза потрібна. Зменшена доза для дітей – не винахід цієї пандемії: такий спосіб вже використовують проти грипу та гепатитів A та Б.

Опитані виданням The Atlantic експерти погоджуються, що очікування – небезпечна ставка, бо за цей час діти можуть захворіти, не почавши чи не закінчивши імунізацію від коронавірусу. І наразі ще точно не відомо, наскільки швидко у них з'являються захисні антитіла. Особливо складно зараз батькам дітей, яким от-от виповниться 12 років, що автоматично переводить їх у зону дорослої вакцини.

CDC й тут прийшли на допомогу: їхні тимчасові клінічні оцінки кажуть, що якщо дитина стане 12-річною до отримання другого щеплення, то доза буде стара – 10 мікрограмів. Це не буде вважатися помилкою, додали в організації.

Дитячі вакцини від ковіду: що далі

Більшість моделей вважають, що тренд на зменшення інфікованих серед американців збережеться до перших місяців 2022 року. Звісно, якщо не з'явиться якийсь інший варіант, ще потужніший за Дельту.

"Новий варіант – це як удар по системі", – пояснила для Scientific American Катріона Ші з Університету Штату Пенсильванія, яка слідкує за пандемією та є прикладним теоретичним екологом.

Офіс Ші періодично робить прогнози перебігу пандемії. Останній, дев'ятий, бере до уваги вакцинацію 5 – 11 річних американців. Результати кажуть про таке: хоча імунізація дітей зменшить кількість випадків, загалом це не вплине на популяцію, якщо ми матимемо справу з Дельтою.

Але у випадку появи нового небезпечного варіанту до середини листопада, щеплені діти зіграють ключову роль у його стримуванні,

– упевнена Катріона Ші.

Час, проведений у соцмережах дітьми, впливає на рішення про вакцинацію / Фото Daily Sabah

Й тут у гру вступають дуже популярні у дітей всього світу соціальні мережі. Міна Фейзел, дитячий та дорослий психіатр з Оксфорду, Британія, провела дослідження та опитування у школах Британії серед 28 тисяч школярів від 9 до 18 років.

Виявилося, що ті, хто проводять чотири й більше годин у мережі, менш схильні до вакцинації, ніж ті, хто проводить там менше часу. Міна вважає, що для дітей потрібні окремі, зроблені спеціально під них, програми з громадського здоров'я. Глобальний вплив вакцинації дітей 5 – 11 років теж поки що точно не відомий.

Як вакцинують від COVID-19 у світі 70 країн світу вакцинували менш ніж одну п'яту населення і до дітей там справа дійде не скоро, якщо дійде взагалі. Але такі держави як Ізраїль, орієнтуються на рішення CDC та FDA, щоб розвивати свої кампанії з імунізації.

Подекуди дітям з 12 років можна отримувати щеплення – на Кубі, в Китаї, Чилі та ОАЕ. В Україні це поки що рекомендація МОЗ за умови наявності усіх інших обов'язкових вакцинацій.

Там де передача вірусу була маленькою як і імунітет до нього, дитяча вакцина може бути життєво важливою. Наприклад, Австралія, яка довго жила з правилом Zero Covid у дуже довгих локдаунах (на пару з Новою Зеландією), і лише нещодавно відмовилася від цього.

Тепер "Зелений континент" планує відкрити кордони за умови досягнення 80% вакцинації дорослого населення. Але для "пом'якшення посадки", у план треба включити дітей, підкреслила Емма Макбрайд. Втім, поки що щепити від ковіду молодших за 12 років у Австралії не можна.

Вакцина Moderna заявила про свою ефективність для дітей від 6 до 11 років (компанія досліджує і немовлят від пів року). Але вони поки що не подавалися на затвердження. Pfizer обіцяє до кінця року опублікувати дані по тестах дітлахів до 5 років.