Все це ускладнює ситуацію для лікарів, яким і так доводиться працювати 24/7. Як у Румунії борються з пандемією коронавірусної інфекції та чому країна показала один з найвищих показників смертності на душу населення у світі – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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Пандемія невакцинованих: кому в Європі найгірше

Нова хвиля коронавірусу Дельта почала знову розправляти свої крила над Європою. Здебільшого вона була небезпечна для невакцинованих.

І саме в цей час православний єпископ Амброз у південній Румунії, у місті Джурджу, звернувся до своєї пастви із закликом "не боятися ковіду та не бігти вакцинуватися", пише NYT.

Я борюся кожен день, щоб людей вакцинувати, а потім приходить він і каже не робити щеплень,

– обурюється Балота Гайналка, лікар, який керує місцевою клінікою.

Що ж, тепер цей церковний діяч перебуває під кримінальним розслідуванням за поширення небезпечної дезінформації щодо вакцин.

Але його заклик, підтриманий у соцмережах, політиками та багатьма іншими, живе. І допомагає пояснити, чому Румунія показала один з найвищих показників смертності на душу населення – у 17 разів гірше, ніж Німеччина.

На початку листопада, в країні від COVID-19 щодоби помирало по 600 людей – майже так само, як в Україні. "Це як на війні – кажуть NYT румунські медики. – Ми заходимо в палату, але не знаємо, коли ми вийдемо".

Черга зі швидких в Румунії / Фото Anadolu Agency

На вулиці шість карет швидкої чекають, коли звільниться місце. Пацієнти всередині потребують термінового лікування, але всі палати переповнені. Якби було зроблено більше щеплень, хвилю вдалося б спинити.

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Єдина причина, чому будь-хто опинився тут – вони не вакцинувалися,

– заявила лікарка Анка Стрейну-Черчел з інфекційної лікарні Балс (Націнститут Балс).

Які дані по ЄС Статистика країни – друга з кінця в ЄС (33,9% дорослих з двома дозами). Гірше лише у Болгарії – 22,7%. Сам блок вже доходить до 80-90% щеплень хоча б однією дозою у більшості країн.

Що гірше, Румунія з жовтня не має правлячого уряду після розпаду коаліції центристів. Головний госпіталь у Софії тим часом випустив заклик приєднатися до студентів-медиків та волонтерів – рук штату катастрофічно не вистачає, щоб допомогти всім.

Але погано не лише румунам та болгарам. Латвія – маленька балтійська країна – була змушена піти на повний локдаун, бо велика частка російськомовного населення відмовляється вакцинуватися.

Тим часом Україна та Росія були змушені повернути жорсткі обмеження, бо частка щепленого населення коливається між "менше половини" у РФ та "одна третя або менше" в Україні. Не помітити один й той самий тренд було неможливо, тож багато хто почав шукати відповіді.

Корупція, фейкові новини та спільне минуле

Всі перелічені вище країни мають в анамнезі комуністичне минуле, яке вилилося у розчарування, віру в фейкові новини та корупцію. І, звісно, недовіру до науки та доказових лікарів.

Фейки справляють величезний вплив на наше населення та Східну Європу, вважає полковник армії Румунії Валеріу Георгіца. Він керує намаганнями вакцинувати Румунію. За часів Ніколае Чаушеску, якого скинули та стратили у 1989 році, ніхто не довіряв сусідам, владі, нікому, додав він.

У Румунії за вакцинацію відповідає армія / Фото News Beezer

Нині багато людей ставляться з величезною підозрою до того, що влада та медики кажуть їм робити. Особливо коли Інтернет заповнений "експертами", що виступають проти вакцинації від коронавірусу.

Всі раптом стали експертами, фейки всюди – 24 години на добу,

– розповіла NYT Сільвія Ніка, голова реанімації у госпіталі Університету Бухаресту.

Тепер замість місць для паркування – намет для лікування, лобі навчального закладу – ковідне відділення. Ліжок та місць для розміщення нових пацієнтів критично не вистачає, лікарі всі виснажені.

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Навіть військові – не гарантія успіху

У питанні вакцинації Румунія пішла шляхом сусідньої Італії – поставила на чолі кампанії військових. Але багато людей старшого віку все одно відмовляються від вакцинації, бо "бачать забагато інформації й не знають, кому треба вірити. Тож краще я відмовлюсь", – приблизно така в них логіка.

Звісно, багато хто опиняється у реанімації з важкими випадками COVID-19. Армії, згідно з опитуваннями, в країні довіряють найбільше (це резонує з ситуацією в Україні – 24 канал). На другому місці – православна церква. Яка надсилає змішані сигнали.

Наприклад, Патріарх Бухаресту Даніель залишив рішення на розсуд самої пастви, але вона має "слухатися лікарів". Інші впливові клірики називали вакцину "роботою Диявола".

Полковник Горгіца сказав, що він був шокований та збентежений рівнем настроїв проти вакцинації.

Хочу вам сказати, що вони реально вірять: вакцини – неправильний шлях до зупинки ковіду. Попри те, що більш ніж 90% смертей – ті, хто їх не отримав,

– розповів він.

Особливо складно вмовити людей похилого віку – найбільш вразливу групу населення Румунії та інших країн. У наших сусідів на півдні менше ніж 25% людей, старших 80 років, вакциновано.

Банер важкохворих пацієнтів у центрі Бухаресту / Фото NYT

В центрі Бухаресту на будівлі – величезний банер зі словами тяжкохворих пацієнтів. "Вони задихаються, благають, шкодують". Лікарка Стрейну-Черчел думає, що залякування не працюватиме на відміну від розмов про науку.

Але страх – це єдина річ, яка привертає увагу всього народу, впевнена вона. Втім, іноді й цього не досить:

Деякі мої пацієнти тяжко дихають, ловлять повітря, але все одно кажуть, що ковіду не існує. Дуже важко, коли стільки людей заперечують реальність,

– наголосила Стрейну-Черчел.

Зростання політичних антивакцинаторів

Починаючи з 2020 року, дезінформація щодо коронавірусу стала однією з головних тем в румунській мережі.

"Багато людей поширювали дикі конспірологічні теорії під підставними іменами на Facebook та в інших соцмережах", – розповіла Аліна Биргеоану, професорка комунікацій з Бухаресту та декан факультету комунікацій та PR у Національному Університеті політичних студій та державної адміністрації.

Скандальна сенаторка Діана Шошоаке / Фото The Romania Journal

Але з розвитком пандемії переважно віртуальний феномен перетворився на реальний, який рухали реальні люди. Такі, як Діана Шошоаке – обрана членкиня верхньої палати Парламенту Румунії.

Хто така Діана Шошоаке Очільниця протестів на півночі Румунії, які заблокували відкриття центру вакцинації. Там пандемію називали "найбільшою аферою століття". У Бухаресті її ж команда організовувала мітинги проти носіння масок.

Відео за її участі мають мільйонні перегляди. Аліна Биргеоану вважає, що тут, можливо, є російський слід.

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Але також зазначила, що багато тематичних конспірологічних теорій спочатку з'являються у США.

Останні дуже складно спростовувати, бо Румунія – дуже проамериканська країна,

– пояснила вона.

Полковник Горгіца сам почав це робити на сторінках соціальних мереж та зустрівся з християнськими, мусульманськими та єврейськими лідерами. Він просив їх посприяти зупинці поширення фейків. За словами військового, у вказаних осіб є обов'язок – "не рекомендувати відмовлятися від вакцини".

Православна Церква особливо важлива, бо має великий вплив у віддалених районах країни. Там рівень вакцинації – наполовину менший, ніж міський. Наприклад, в Бухаресті 80% дорослих мають принаймні одну дозу.

У Румунії – складна ситуація з COVID-19, зокрема через фейки щодо вакцинації / Фото Pixabay