Маленький сусід України нещодавно обрав президенткою жінку Майю Санду. Але проблем від цього менше не стало. Як і Україна, Молдова поки що не знає, чи будуть у неї вакцини, які саме і коли.

В Молдові ще ніхто не отримав щеплення від коронавірусу. Тим часом медична система вже не витримує навалу пандемії. Про ситуацію в країні для The Guardian написала молдавська письменниця у Лондоні Паула Ерізану.

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Найбідніші можуть не отримати вакцин

"Я щасливий працювати на передовій і бачити, як добре працює канадська медична система", – написав у своєму пості в Facebook лікар-молдованин Алечу Метрегуне, який працює у Монреалі спеціалістом з ультразвукових обстежень – "Але мені сумно, що я отримав вакцину раніше за мою матір, що працює у медичній системі Молдови". Його матері наразі 61 рік й вона – педіатр з 30-річним стажем за плечима.

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Але вона не має поняття, коли вакцина буде доступна для неї та 53300 інших лікарів у найбіднішій країні Європи (втім, на це "почесне звання" також претендує й Україна – 24). Ерізану пише: мала схожі відчуття щодо своєї родини вдома, коли побачила об'яву у лондонській аптеці ще в грудні, що вакцини скоро будуть. Бабуся письменниці тільки відновлювалася, а батько – досі боровся з наслідками хвороби.

Більшість урядів у Західній Європі вже вакцинували працівників "першої лінії" боротьби з коронавірусом і рухаються до другої фази вакцинації. Навіть якщо проблеми та скандали з постачанням сповільнюють процес. Молдова, найбідніша в Європі, поки що не змогла привезти жодного щеплення. Чому? Вона не може собі дозволити придбати вакцину.

Молдавські керманичі не очікують отримати перші постачання аж до кінця лютого. І навіть такий графік під загрозою через бюрократичні складнощі. Україна, Вірменія та Грузія – у такій самій ситуації. Через розповсюдження вакцин від нової пандемії, світ показав своє "катастрофічне моральне падіння", за словами генсека ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса.

Допомога від Румунії для Молдови / Фото NATO

І так це виглядає в Європі, де найбільш економічно нерозвинуті країни сподіваються на альянс COVAX, яким керує та ж ВООЗ. Постачання для 20-25% населення – гарантовано безкоштовні. Щодо інших доз, то країни шукають допомоги у багатших сусідів. Навряд чи це шлях сповільнити глобальну пандемію. У пов'язаному між собою світі, жодна країна не буде в безпеці, поки всі не будуть в безпеці.

Проблеми у Молдові з перших вуст

Паула Ерізану вдома у Кишиневі з грудня місяця. Постійні новини про смерті друзів родини, колишніх колег та відомих особистостей від COVID-19 стають звичними щодня. Загальна смертність зросла у Молдові на 21% між травнем та груднем 2020 року, якщо порівнювати з тим же періодом 2019.

Медична система – перевантажена. Один чоловік, якому вже за 60 років (і він хворий на вірус) мав чекати три години, поки звільниться ліжко. Стояти довелося у дворі госпіталю на морозі. Минулої весни, відео пацієнтів показували шокуючі умови у провінційних лікарнях. Там не було води та опалення.

В іншому медзакладі, чоловік помер у вбиральні. Персонал без захисного спорядження кілька годин боявся до нього підходити. Врешті, вони попрохали інших хворих на COVID-19 забрати тіло та накрити його.

З населення у 2,6 млн, Молдова має всього 157 тисяч офіційно підтверджених випадків коронавірусу і понад 3300 смертей. Але реальні цифри зараження, скоріш за все, набагато вищі. Тому що уряд тестує 1000-3000 людей щодня.

У грудні був величезний показник у 58% позитивних тестів. Людям з легкими симптомами можуть відмовляти у тестах тижнями. Навіть серед медиків це роблять лише тим, хто працює у коронавірусних палатах. Рівень зараження лікарів у травні склав 25% – найвищий показник в Європі, порівнянний хіба що з 12% в Румунії.

Батько та бабуся авторки, обидва серйозно хворі та з вираженими симптомами COVID-19, їхні тести виявилися негативними. Їх перевірили лише один раз. Пандемія пролила світло на суворе недофінансування та погане управління у колишній радянській республіці, особливо у медичній сфері. Більш довготривалі наслідки можуть бути катастрофічними.

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Маски обов'язкові навіть на вулицях, діють правила соціальної дистанції, магазини вимірюють усім температуру. Але не всі виконують правила, впроваджені урядом і скептицизм щодо вакцини анекдотично високий (навіть серед лікарів).

Коли вірус неважливий У опитуваннях люди кажуть, що вони більше занепокоєні економічною, ніж медичною кризою. Захворювання на COVID-19 навіть не в п'ятірці головних занепокоєнь! Вище майбутнє дітей, високі ціни, бідність, безробіття та корупція

Нестача кадрів, еміграція та політична криза

Ситуація з описаним вище Алечу Метрегуне показує хронічну місцеву проблему – відтік медичних мізків. Трохи менше третини медиків в Молдові сягнули пенсійного віку. Найвища зарплата – приблизно 16,4 тисячі грн (це 587 доларів США – 24). І це вона зросла на 30% у 2020 році.

На додачу до обмеженого фінансування, доводиться стикатися з корупцією та політизацією госпітального управління. Багато хто шукає кращої долі та чеснішої системи за кордоном. Без вливання грошей та модернізації системи охорони здоров'я, молоді медики Молдови будуть їхати у багатші країни. А молдовани вдома – стикатися з ще більш неякісним забезпеченням.

Масова еміграція стосується не лише медицини – це найбільший виклик для всієї країни. Нестача можливостей для роботи та бажання жити у кращих умовах призводить до переїзду на Захід, до Росії, до Ізраїлю. Понад 1 млн молдован, включаючи Паулу Ерізану покинули країну.

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У 2020 році, десятки тисяч тих, хто втратив закордонну роботу або достатньо привілейований, щоб працювати віддалено, повернулися додому через пандемію. Але ця зворотня міграція може бути тимчасовою, поки уряд нарешті не запропонує деяку економічну підтримку громадянам.

Нова президентка, але старі проблеми / Фото EURACTIV

Протягом минулого року, Молдова була однією з кількох європейських країн, яка майже не пропонувала фінансову підтримку жителям та маленьким бізнесам. Наслідки можуть "кусатися" вже у 2021.

Новообрана президентка Майя Санду вже домовилася про постачання 200 тисяч доз з Румунією та 18 млн доларів від ЄС у вигляді кризового гранту. Але Кабмін вже пішов у відставку, новому уряду не вистачає більшості у парламенті.

Політичний клас б'ється між собою, як краще організувати дострокові вибори у Парламент та організувати масове доставлення щеплень. Світла в кінці тунелю навіть не видно.