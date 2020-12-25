Коронавірус завдав серйозного удару Європі у 2020 році. NYT зробили фінальну статтю, де розглянули ситуацію з COVID-19 в кількох країнах.

Історія коронавірусу в Європі – це про застарілі плани, закриті кордони та локдауни. Серед них виділяються лише кілька порівняно успішних історій перемоги над COVID-19. Наприкінці 2020 року видання NYT зробило фінальний огляд ситуації у деяких країнах Європи, а 24 канал пропонує переклад матеріалу.

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Хвиля​ за хвилею: коронавірус та Європа

Коронавірус вперше вдарив по Європі хвилею, що майже "зламала" її госпіталі. Лікарі хворіли, помирали та виснажувалися. Локдауни створили місця в інтенсивній терапії влітку, але полегшення було короткочасним. Початок осені приніс жах нової хвилі, на яку Європа дивилася зі страхом.

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Подекуди ситуація навіть стала гірше: госпіталі заповнені, респіраторів не вистачає. Смерті знову зростали, уряди запроваджували нові, хоч і слабші, обмеження. Вони намагались одночасно врятувати економіку та утримати вірус в рамках. Це призвело до нових різдвяних локдаунів в Німеччині, Італії, Великій Британії. Навіть король Швеції заявив, що стратегія країни "провалилася".

У грудні графіки захворювання почали знову лізти вгору. Одночасно лікарі на першій лінії оборони витягували людей з того світу. Але все одно лідери Європи до кінця не змогли побороти COVID-19. Деякі, як Емануель Макрон та Володимир Зеленський, навіть самі захворіли.

Зараз вакцини та свята наближають двома паралельними шляхами. Але європейці стомилися і більш схильні порушувати правила та збиратися разом, хоч це і може бути заборонено. Святкування Нового Року та Різдва, побоюються лікарі, може принести нову хвилю інфекцій.

За останні тижні навантаження на медичних працівників збільшилося у 30-ти країнах Європи (дані – Євроцентр профілактики та контролю захворювань). Як мінімум у 12-ти – стабільне зростання заповнення ліжок у звичайних палатах та в інтенсивній терапії. "Передача вірусу все ще широко поширена", – наголосили в ECDC.

Франція: потрібно більше часу

Франція досі бореться з наслідками коронавірусу / Фото France 24

Навіть до зараження Макрона уряд Франції був непевним, чи варто відкриватися назад. Інфікування не зменшилось, як очікували. Тож послаблення було відкладене. Музеї, театри та кінотеатри залишаться закритими щонайменше до початку січня. В листопаді нова хвиля майже підвела французську систему охорони здоров'я до краю прірви.

Госпіталі фіксували по 3000 нових пацієнтів щодня, таких цифр не бачили з квітня місяця. Майже 97% відсотків усіх місць в інтенсивній терапії були заповнені 5 тисячами хворих. З тих стало трохи краще: цифра впала до 60% заповненості та 2800 людей з важкою формою.

Але Франція – велика та неоднорідна країна. Наприклад, регіон Овернь-Рона-Альпи, який охоплює центральну та південно-східну її частину, має не дуже розвинену медичну інфраструктуру. Другий "приплив" ковіду вдарив по ній з усієї сили.

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Там досі 86% ліжок в терапії зайняті. Деякі просто не можуть оговтатись, сказала NYT лікарка Міріам Ладрейт, В її госпіталі лише 12 місць для важкохворих, тож лікарі мають робити найважчий вибір – кого лишати вмирати.

Тих, кому вже за 80 років, в реанімацію не беруть, навіть, якщо вони прибули на швидкій. Трохи шокує, коли ти чуєш це, – зізналася Ладрейт.

Зимовий сезон буде дуже складним і знадобиться трохи часу, щоб знову взяти епідемію під контроль, упевнені у медичному міністерстві Францїі.

Чехія: досі складно боротися

Чехія – країна-лідер ЄС по смертності від коронавірусу SARS CoV-2. Принаймні, так було ще місяць тому. Після кількох тижнів зниження рівня захворюваності, цифри знову зросли і тепер в лікарнях 4600 людей. "Дуже складна та крихка ситуація", – визнав Ян Блатни, міністр охорони здоров'я.

Нескінченні проблеми 16 грудня 2020 був побитий рекорд за останні тижні – 8235 позитивних тестів. Уряд був змушений впровадити нові обмеження: закрити ресторани та бари, оголосити комендантську годину між 11 вечора та 5 ранку, обмежити зібрання всередині та на вулиці до шести людей. Але для виснажених медиків Чехії, полегшення все ще не передбачено.

"Ми втомилися і все це здається безкінечним", – сказала NYT Барбора Марцакова, головна лікарка в реанімації в Університетському Госпіталі Брно. Як і в інших країнах, Чехія зіткнулася з нестачею медиків та лікарів, що зробило їх роботу набагато складнішою.

Родичі хворих стають все більш злими, у порівнянні з першою хвилею. Розмовляти з ними стає неприємно, вони доходять до звинувачення лікарів, якщо хтось помирає. "З цим дуже складно давати раду", – підсумовує Марцакова.

Італія: ми самі себе вбили

В Італії ковід став складною проблемою з півночі на південь / Фото Caixin Global

Губернатор північносхідного регіону Венето – де перший італієць помер від COVID-19 – сказав, що наразі госпіталі ще більш переповнені ніж у березні. У моргах ситуація ще гірша, вони перевантажені. Поряд, у Ломбардії, ситуація майже тривожна, хоча якраз там госпіталі гарно оснащені, бо це – багатий регіон.

Але перша хвиля майже здолала їх: реанімація та інтенсивна терапія відправляли людей у інші частини країни або навіть за кордон. У Варезе – на самому півночі Ломбардії – було так само. Але там використали національний локдаун влітку, щоб підготуватися. Палати були розширені, більше персоналу найнято, кисневі баки – заряджені.

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У жовтні ця нова система повинна була пойти перший тест через нове зростання випадків. Кількість хворих швидко обігнало кількість одужавших та виписаних. "Оновлений" госпіталь Варезе мав найбільше хворих на ковід у всій Італії – 450 з 500 можливих ліжок було зайнято саме з цієї причини. Це було неочікувано.

Інша лікарня – Оспедале ді Цирколо – збільшила відділення інтенсивної терапії з 15 до 48 місць, зменшивши нейро та кардіохірургію. Але хворі на COVID-19 зараз займають три поверхи, вдихають 18 тисяч літрів кисню щодня (раніше було 15 000 на тиждень для всіх).

На початку листопада 2020 Італія оголосила про нові, жорсткіші заходи, щоб зменшити рівень захворюваності та навантаження на госпіталі. Це почало приносити плоди, але досі 38% місць для хворих на важку форму та 45% місць загалом – зайняті, якщо вірити уряду. Рівень госпіталізацій залишається високим. Це особливо небезпечно для менш розвинутого італійського півдня.

У Калабрії корупція та погане управління задовго до пандемії погіршували медичну систему. В результаті,три комісара з охорони здоров'я були звільнені або пішли самі лише в листопаді. У той самий час, ситуація була близька до колапсу. Швидкі стояли у чергах перед в'їздом до лікарень, армія створила польові шпиталі біля залізничних станцій. У госпіталь Кротоне прийшли додатково 20 медичних працівників.

Тим часом у Неаполі, чоловік помер у душовій госпіталю Кардареллі, кисень подавався у машини пацієнтів біля лікарні, бо місць всередині вже не було. Медики були змушені брати додаткові зміни, щоб обслуговувати всіх. "Ми вбили себе", – сказав NYT Алессандро Перелла, інфекціоніст у цій лікарні.

Іспанія: все ще тривожна ситуація

Іспанія показує чудові результати по боротьбі з COVID-19/Фото: Anadolu Agency

Початковий спалах вірусу навесні стала для іспанських госпіталів сюрпризом. Багато хто з лікарів боровся з епідемією без захисного спорядження. Десятки тисяч з них – заразилися. Навіть у Мадриді, дехто з пацієнтів спав в коридорах. Недостатня реакція Іспанії на ситуацію підірвала репутацію системи охорони здоров'я, якою багато іспанців пишалися.

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Восени, все ніби стало краще: медики були готові, ланцюжок поставок був покращений. Але це далося важкою ціною протестів та забастовок через низькі зарплати та погані умови праці. Також, уряд порушив свою обіцянку додати більше медичного персоналу. Принаймні, медики все ж отримали таке потрібне захисне спорядження.

Найкращою ж допомогою став урядовий локдаун у відповідь на зростання випадків між жовтнем та листопадом. Обмеження на переміщення людей дало змогу драматично покращити ситуацію в багатьох регіонах. І полегшити тиск на багато лікарень. За останніми даними МОЗ Іспанії, менш ніж 10% ліжок у Іспанії, та менше 21% у інтенсивній терапії – були зайняті хворими на COVID-19.

Незважаючи на це, підйом захворюваності знову стався на початку грудня. Сільвія Кальзон, іспанська держсекретарка з питань охорони здоров'я, заявила на прес-конференції, що число заражень залишається "тривожним". Дійсно, деякі регіони показали "неймовірні результати, але це не привід розслаблятися".