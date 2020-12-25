Коронавирус нанес серьезный удар Европе в 2020 году. NYT сделали финальную статью, где рассмотрели ситуацию с COVID-19 в нескольких странах.

История коронавируса в Европе – это про устаревшие планы, закрытые границы и локдауны. Среди них выделяются лишь несколько сравнительно успешных историй победы над COVID-19. В конце 2020 года издание NYT сделало финальный обзор ситуации в некоторых странах Европы, а 24 канал предлагает перевод материала.

Фото Пандемия, угроза войны, ротация власти: непростой 2020 год

Волна за волной: коронавирус и Европа

Коронавирус впервые ударил по Европе волной, которая почти "сломала" ее госпитали. Врачи болели, умирали и истощались. Локдауны создали места в интенсивной терапии летом, но облегчение было кратковременным. Начало осени принесло ужас новой волны, на которую Европа смотрела со страхом.

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Кое-где ситуация даже стала еще хуже: госпитали заполнены, респираторов не хватает. Смерти снова росли, правительства вводили новые, хотя и более слабые, ограничения. Они пытались одновременно спасти экономику и удержать вирус в рамках. Это привело к новым рождественских локдаунам в Германии, Италии, Великобритании. Даже король Швеции заявил, что стратегия страны "провалилась".

В декабре графики заболевания начали снова лезть вверх. Одновременно врачи на первой линии обороны вытаскивали людей с того света. Но все равно лидеры Европы до конца не смогли побороть COVID-19. Некоторые, как Эмануэль Макрон и Владимир Зеленский, даже сами заболели.

Сейчас вакцины и праздники приближаются двумя параллельными путями. Но европейцы устали и более склонны нарушать правила и собираться вместе, хоть это и может быть запрещено. Празднование Нового Года и Рождества, опасаются врачи, может принести новую волну инфекций.

За последние недели нагрузки на медицинских работников увеличились в 30 странах Европы (данные – Евроцентр профилактики и контроля заболеваний). Как минимум в 12-ти – стабильный рост заполнения коек в обычных палатах и ​​в интенсивной терапии. "Передача вируса все еще широко распространена", – отметили в ECDC.

Франция: нужно больше времени

Франция до сих пор борется с последствиями коронавируса / Фото France 24

Даже до заражения Макрона правительство Франции было неуверенно, стоит ли открываться. Количество инфицирований не уменьшилось, как ожидали. Поэтому ослабление было отложено. Музеи, театры и кинотеатры останутся закрытыми как минимум до начала января. В ноябре новая волна почти подвела французскую систему здравоохранения к краю пропасти.

Госпитали фиксировали по 3 тысячи новых пациентов ежедневно, таких цифр не видели с апреля месяца. Почти 97% процентов всех мест в интенсивной терапии были заполнены 5 тысячами больных. С тех стало немного лучше: цифра упала до 60% заполненности и 2800 человек с тяжелой формой.

Но Франция – большая и неоднородная страна. Например, регион Овернь-Рона-Альпы, который охватывает центральную и юго-восточную ее часть, имеет не очень развитую медицинскую инфраструктуру. Второй "прилив" ковида ударил по ней изо всех сил.

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Там до сих пор 86% коек в терапии заняты. Некоторые просто не могут прийти в себя, сказала NYT врач Мириам Ладрейт, в ее госпитале лишь 12 мест для тяжелобольных, поэтому врачи должны делать тяжелый выбор – кого оставлять умирать.

Тех, кому уже за 80 лет, в реанимацию не берут, даже если они прибыли на скорой. Немного шокирует, когда ты слышишь это,

– призналась Ладрейт.

Зимний сезон будет очень сложным и понадобится немного времени, чтобы снова взять эпидемию под контроль, уверены в медицинском министерстве Франции.

Чехия: до сих пор сложно бороться

Чехия – страна-лидер ЕС по смертности от коронавируса SARS CoV-2. По крайней мере, так было еще месяц назад. После нескольких недель снижения уровня заболеваемости, цифры снова выросли и теперь в больницах 4600 человек. "Очень сложная и хрупкая ситуация", – признал Ян Блатни, министр здравоохранения.

Бесконечные проблемы

16 декабря 2020 года был побит рекорд за последние недели – 8235 положительных тестов. Правительство было вынуждено ввести новые ограничения: закрыть рестораны и бары, объявить комендантский час между 11 вечера и 5 утра, ограничить собрания внутри и на улице до шести человек. Но для истощенных медиков Чехии, облегчение все еще не предусмотрено.

"Мы устали и все это кажется бесконечным", – сказала NYT Барбора Марцакова, главный врач в реанимации в Университетском Госпитале Брно. Как и в других странах, Чехия столкнулась с нехваткой медиков и врачей, что сделало их работу гораздо сложнее.

Родственники больных становятся все более злыми, по сравнению с первой волной. Разговаривать с ними становится неприятно, они доходят до обвинения врачей, если кто-то умирает. "С этим очень сложно справляться", – заключает Марцакова.

Италия: мы сами себя убили



В Италии ковид стал серьезной проблемой от севера до юга / Фото Caixin Global

Губернатор северо-восточного региона Венето – где первый итальянец умер от COVID-19 – сказал, что в настоящее время госпитали еще больше переполнены чем в марте. В моргах ситуация еще хуже, они перегружены. Рядом, в Ломбардии, ситуация почти тревожная, хотя как раз там госпитали хорошо оснащены, потому что это – богатый регион.

Но первая волна почти одолела их: реанимация и интенсивная терапия отправляли людей в другие части страны или даже за границу. В Варезе – на самом севере Ломбардии – было так же. Но там использовали национальный локдаун летом, чтобы подготовиться. Палаты были расширены, больше персонала нанято, кислородные баки – заряжены.

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В октябре эта новая система должна была пройти первый тест из-за нового роста случаев. Количество больных быстро обогнало количество выздоровевших и выписанных. В "обновленном" госпитале в Варезе было больше всего больных ковидом во всей Италии – 450 из 500 возможных коек было занято именно по этой причине. Это было неожиданно.

Другая больница – Оспедале ди Цирколо – увеличила отделение интенсивной терапии с 15 до 48 мест, уменьшив нейро и кардиохирургии. Но больные COVID-19 сейчас занимают три этажа, вдыхают 18 тысяч литров кислорода в день (раньше было 15 тысяч в неделю для всех).

В начале ноября 2020 гола Италия объявила о новых, более жестких мерах, чтобы уменьшить уровень заболеваемости и нагрузки на госпитали. Это начало приносить плоды, но до сих пор 38% мест для больных тяжелой формой и 45% мест в целом – заняты, если верить правительству. Уровень госпитализации остается высоким. Это особенно опасно для менее развитого итальянского юга.

В Калабрии коррупция и плохое управление задолго до пандемии ухудшили медицинскую систему. В результате, три комиссара по здравоохранению были уволены или ушли сами только в ноябре. В то же время, ситуация была близка к коллапсу. "Скорые" стояли в очередях перед въездом в больницы, армия строила полевые госпитали возле железнодорожных станций. В госпиталь Кротоне пришли дополнительно 20 медицинских работников.

Между тем в Неаполе, мужчина скончался в душевой госпиталя Кардарелли, кислород подавался в машины пациентов возле больницы, потому что мест внутри уже не было. Медики были вынуждены брать дополнительные смены, чтобы обслуживать всех. "Мы убили себя", – сказал NYT Алессандро Перелла, инфекционист в этой больнице.

Испания: все еще тревожная ситуация



Испания показывает отличные результаты по борьбе с COVID-19/Фото: Anadolu Agency

Начальная вспышка вируса весной стала для испанских госпиталей сюрпризом. Многие из врачей борилсь с эпидемией без защитного снаряжения. Десятки тысяч из них – заразились. Даже в Мадриде, некоторые из пациентов спали в коридорах. Недостаточная реакция Испании на ситуацию подорвала репутацию системы здравоохранения, которой многие испанцы гордились.

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Осенью, все вроде стало по-лучше: медики были готовы, цепочка поставок был улучшена. Но это далось тяжелой ценой протестов и забастовок из-за низких зарплат и плохих условий труда. Также, правительство нарушило свое обещание увеличить медицинский персонал. По крайней мере, медики все же получили такое нужно защитное снаряжение.

Лучшей же помощью стал правительственный локдаун в ответ на рост случаев между октябрем и ноябрем. Ограничения на перемещение людей позволили драматически улучшить ситуацию во многих регионах. И облегчить давление на многие больницы. По последним данным Минздрава Испании, по меньшей мере 10% коек в Испании, и по меньшей мере 21% в интенсивной терапии – были заняты больными COVID-19.

Несмотря на это, подъем заболеваемости снова произошел в начале декабря. Сильвия Кальзон, испанский госсекретарь по вопросам здравоохранения, заявила на пресс-конференции, что число заражений остается "тревожным". Действительно, некоторые регионы показали "невероятные результаты, но это не повод расслабляться".