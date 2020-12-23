Пока не подтверждено, действительно ли новый штамм коронавируса на 70% заразнее. Такая цифра родилась только на основе моделирования, без какого-либо эксперимента.

Достоверность данных пока сомнительна, но страны Европы и мира уже закрывают сообщение с Британскими островами. Ситуацию на границах разбирал 24 канал.

Интересно "Новый вид" коронавируса в Великобритании: что означает и стоит ли волноваться

Мутация и паника: что случилось с COVID-19 в Британии



Британия стала источником новой коронавирусной мутации / Коллаж KHOU.com

Британские ученые сообщили, что нашли разновидность коронавируса – N501Y, где генетическая ветвь B.1.1.7 значительно отличалась от других.

Читайте еще Пустые полки, высокие тарифы и визы: как Великобритания может встретить Новый год

Скорее всего, он циркулировал по Европе уже некоторое время. Команда NYT описала ситуацию: премьер-министр Борис Джонсон ввел в действие наиболее строгую изоляцию со времени начала пандемии. Уже обнаружены более 1 000 случаев, преимущественно в южной Англии. Джонсон должен был созвать чрезвычайный комитет Cobra.

Вокзалы наполнились пассажирами, которые хотели покинуть Лондон до того, как начнется локдаун. А уже в воскресенье 20 декабря, первые европейские страны начали закрывать свои границы для британских граждан и останавливать авиационное сообщение. После этого, аналогичный штамм с похожей мутацией нашли в Южной Африке.

"Британская мутация имеет сейчас 23 варианта. Среди них есть некоторые, которые влияют на заражение человеческих клеток, что позволяет передаваться между людьми еще быстрее", – сказала Муге Севик, эксперт по инфекционным болезням из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, научный советник правительства.

На самом деле тысячи маленьких модификаций уже известны ученым во всем мире. Не в каждой стране был свой уникальный материал. Некоторые становятся более распространенными просто случайно. На фоне вакцинации и повышения иммунитета, вирусу становится все сложнее выживать.

Поэтому он должен адаптироваться и стать таким, который распространяется быстрее и легче и избегает встречи с иммунной системой. Но исследователи крайне осторожны и говорят, что многие изменения на самом деле ни на что не влияют или даже вредны для вируса.

Очень сложно установить четкую связь между мутацией и распространением вируса. Только его изменение влияет, есть ли и другие факторы?

– задает вопрос Барт Хаагманс из Медицинского центра Эразмус.

Доктор Севик говорит, что "требуется больше экспериментальных данных". И многое зависит от поведения человека. Интересно, что сами ученые за пределами Британии не так обеспокоены, как их власти. И подозревают, что N501Y уже был в Германии, Бельгии – странах, которые больше всего связаны с Великобританией.

​Более того, правительство Нидерландов, по данным The Guardian, подтвердило: новый вариант вируса уже был зафиксирован в начале декабря. Находили его и в Италии.

О неэффективности вакцины против новых штаммов речь пока не идет, тесты реагируют и на них. Поэтому сейчас призывают "не начинать истерику". Но многие страны уже закрыли небо для британцев, а некоторые – для всех, как Саудовская Аравия, Кувейт, Оман и Израиль. Коронавирус – медленный вирус, ему нужно много времени, чтобы изменить свой белок, тогда как грипп, например, мутирует очень быстро.

Закрыть и изолировать: карма за Брексит?



Многие страны закрыли небо и границы для британских самолетов и граждан / Фото FT

Ближайшие соседи усилили меры безопасности после сообщения о новом британском штамме ковида. Шотландия планирует запретить необоснованный переезд на свою территорию из Англии и установит блокпосты для выявления нарушителей режима.

Такие страны уже приостановили авиационное сообщение с Англией: Россия, Пакистан, Иордания, Оман, Бельгия, Аргентина, Болгария, Канада, Чили, Колумбия, Чехия, Сальвадор, Эстония, Франция, Германия, Гонконг, Иран, Израиль, Италия, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Ирландия, Перу, Швеция, Турция.

Для тех подданных британской короны, которые еще находятся в ЕС, единственный вариант покинуть его – отрицательный ПЦР-тест. Аэропорт Гатвик был переполнен пассажирами, которые пытались улететь сложными маршрутами, включая Восточную Европу. Многие границы уже закрылись.

Испания – популярное место для отдыха британцев, но королевство закроет въезд для них и усилит контроль у границы с Гибралтаром. Из тех, кто не будет закрывать полностью – Греция, Беларусь, Украина. Соединенные Штаты говорят, что "пока нет рекомендации по ограничениям на поездки".

Главная проблема возникнет с водителями грузовиков, которых не будут пропускать в Британию или из Британии. Например, такие ограничения на 48 часов уже ввела Франция – ключевое государство для транзита грузов через пролив Ла-Манш. Министр транспорта Британии Грант Шэппс сообщил о "серьезных перебоях в работе" после неожиданного решения Франции.

Не только Британия Неудачное спасение от COVID-19: почему Германия останется без Рождества

Перевозчикам советуют избегать поездок в порт города Кент без необходимости. Одним из вариантов координированного ответа со стороны ЕС рассматривается запрет на въезд британцам до 6 января. Но уже сейчас большинство рождественских планов отменены. Аэропорт Манстон был недавно приобретен британским правительством как резервное место стоянки для грузовых машин (до 4 000), которые не могут покинуть территорию Соединенного Королевства.

Теперь он стал приоритетной локацией, поскольку возведение аналогичной локации возле Дувра еще не завершено. Ситуация усиливает вероятность Брексита без соглашения, поэтому главный министр Шотландии Никола Стерджен призвала продлить переходный период из-за ситуации с COVID-19.

А пока переговоры продолжаются, остров готовится к едва ли не самой сложной зиме в современной истории. Оторванность от мира будет ощущаться особенно остро. И многие уже сейчас обвиняют правительство Бориса Джонсона в провале борьбы с COVID-19, пишет NYT. Людям пришлось отменять поездки в последнюю минуту, остальные уезжали, несмотря ни на что.