Поки що не підтверджено, чи він дійсно на 70% більше заразний, ніж інші. Така цифра народилася лише на основі моделювання, без жодного експерименту.

Достовірність даних поки що сумнівна, але країни Європи та світу вже закривають сполучення з Британськими островами. Ситуацію на кордонах розбирав 24 канал.

Цікаво "Новий різновид" коронавірусу в Британії: що означає і чи варто хвилюватися

Мутація та паніка: що сталося з COVID-19 у Британії

Британія стала джерелом нової коронавірусної мутації / Колаж KHOU.com

Британські вчені повідомили, що знайшли різновид коронавірусу – N501Y, де генетична гілка B.1.1.7 значно відрізнялась від інших.

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Скоріш за все, він циркулював по Європі вже деякий час. Команда NYT описала ситуацію: прем'єр-міністр Боріс Джонсон увів в дію найбільш сувору ізоляцію з часу початку пандемії. Вже виявлено більше 1000 випадків, переважно у південній Англії. Джонсон мав скликати надзвичайний комітет Cobra.

Вокзали наповнились пасажирами, які хотіли покинути Лондон до того, як почнеться локдаун. А вже в неділю 20 грудня, перші європейські країни почали закривати свої кордони для британських громадян та зупиняти авіаційне сполучення. Після цього, аналогічний штам зі схожою мутацією знайшли у Південній Африці.

"Британська мутація має наразі 23 варіанти. Серед них є деякі, які впливають на зараження людських клітин, що дозволяє передаватися між людьми ще швидше", – сказала Муге Севик, експертка з інфекційних хвороб Університету Сент-Ендрюс в Шотландії, наукова радниця уряду.

Насправді тисячі маленьких модифікацій вже відомі вченим у всьому світі. Чи не в кожній країні був свій унікальний матеріал. Деякі стають більш поширеними просто випадково. На фоні вакцинації та підвищення імунітету, вірусу стає все складніше виживати.

Тож він має адаптуватися і стати таким, який поширюється швидше та легше та уникає зустрічі з імунною системою. Але дослідники вкрай обережні і кажуть, що багато змін насправді ні на що не впливають або навіть шкідливі для вірусу.

Дуже складно встановити чіткий зв'язок між мутацією та поширенням вірусу. Лише його зміна впливає, чи є й інші фактори? – ставить питання Барт Хаагманс з Медичного центру Еразмус.

Доктор Севик каже, що "потрібно більше експериментальних даних". І багато залежить від поведінки людини. Цікаво, що самі вчені за межами Британії не так занепокоєні, як їхня влада. І підозрюють, що N501Y вже був в Німеччині, Бельгії та Німеччині – країнах, які найбільше пов'язані з Великою Британією.

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Більше того, уряд Нідерландів, за даними The Guardian, підтвердив: новий варіант вірусу вже був зафіксований на початку грудня. Знаходили його і в Італії.

Про неефективність вакцини проти нових штамів поки не йдеться, тести реагують і на них. Тож наразі закликають "не починати істерику". Але багато країн вже закрило небо для британців, а деякі – для всіх, як-от Саудівська Аравія, Кувейт, Оман та Ізраїль. Коронавірус – повільний вірус, йому треба багато часу, щоб змінити свій білок, тоді як грип, наприклад, мутує дуже швидко.

Закрити та ізолювати: карма за Брексіт?

Багато країн закрили небо та кордони для британських літаків та громадян / Фото FT

Найближчі сусіди посилили заходи безпеки після повідомлення про новий британський штам ковіду. Шотландія планує заборони безпідставний переїзд на свою територію з Англії та встановить блокпости для виявлення порушників режиму.

Такі країни вже призупинили авіаційне сполучення з Англією: Росія, Пакистан, Йорданія, Оман, Бельгія, Аргентина, Болгарія, Канада, Чилі, Колумбія, Чехія, Сальвадор, Естонія, Франція, Німеччина, Гонконг, Іран, Ізраїль, Італія, Кувейт, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Ірландія, Перу, Швеція, Туреччина.

Для тих підданих британської корони, які ще знаходяться в ЄС, єдиний варіант покинути його – негативний ПЦР-тест. Аеропорт Гетвік був переповнений пасажирами, які намагалися полетіти складними маршрутами, включаючи Східну Європу. Багато кордонів вже закрилися.

Іспанія – популярне місце для відпочинку британців, але королівство закриє в'їзд для них та посилить контроль біля кордону з Гібралтаром. З тих, хто не закриватиме повністю – Греція, Білорусь, Україна. Сполучені Штати кажуть, що "поки немає рекомендації щодо обмежень на поїздки".

Головна проблема виникне з водіями вантажівок, яких не будуть пропускати в Британію чи з Британії. Наприклад, такі обмеження на 48 годин вже ввела Франція – ключова держава для транзиту вантажів через протоку Ла-Манш. Міністр транспорту Британії Грант Шаппс повідомив про "серйозні перебої у роботі" після неочікуваного рішення Франції.

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Перевізникам радять уникати поїздок до порту міста Кент без нагальної потреби. Одним з варіантів координованої відповіді з боку ЄС розглядається заборона на в'їзд британцям до 6 січня. Але вже зараз більшість різдвяних планів скасовані. Аеропорт Манстон був нещодавно придбаний британським урядом як резервне місце стоянки для вантажних машин (до 4000) що не можуть покинути територію Сполученого Королівства.

Тепер він став приоритетною локацію, оскільки зведення аналогічної локації біля Дувру ще не завершено. Ситуація посилює вірогідність Брексіту без угоди, тож головна міністерка Шотландії Нікола Стерджен закликала продовжити перехідний період через ситуацію з COVID-19.

А поки перемовини продовжуються, острів готується до чи не найбільш складної зими в сучасній історії. Відірваність від світу буде відчуватися особливо гостро. І багато хто вже зараз звинувачує уряд Бориса Джонсона у провалі боротьби з COVID-19, пише NYT. Людям довелося скасовувати поїздки в останню хвилину, інші їхали, незважаючи ні на що.