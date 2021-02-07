Маленький сосед Украины недавно выбрал президентом женщину Майю Санду. Но проблем от этого меньше не стало. Как и Украина, Молдова пока не знает, будут ли у нее вакцины, какие именно и когда.

В Молдове еще никто не получил прививку от коронавируса. Между тем медицинская система уже не выдерживает нашествие пандемии. О ситуации в стране для The Guardian написала молдавская писательница в Лондоне Паула Эризану.

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Бедные могут не получить вакцин

"Я счастлив работать на передовой и видеть, как хорошо работает канадская медицинская система", – написал в своем посте в Facebook врач-молдаванин Алечу Метрегуне, который работает в Монреале специалистом по ультразвуковым обследованиям – "Но мне грустно, что я получил вакцину раньше моей матери, которая работает в медицинской системе Молдовы". Его матери сейчас 61 год, она – педиатр с 30-летним стажем за плечами.

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Но она не имеет понятия, когда вакцина будет доступна для нее и 53 300 других врачей в самой бедной стране Европы (впрочем, на это "почетное звание" также претендует и Украина – 24). Эризану пишет: имела схожие ощущения в отношении своей семьи дома, когда увидела объявление в лондонской аптеке еще в декабре, что вакцины скоро будут. Бабушка писательницы только восстанавливалась, а отец – еще боролся с последствиями болезни.

Большинство правительств в Западной Европе уже вакцинировали работников "первой линии" борьбы с коронавирусом и движутся ко второй фазе вакцинации. Даже если проблемы и скандалы с поставками замедляют процесс. Молдова, самая бедная в Европе, пока не смогла привезти ни одной прививки. Почему? Она не может себе позволить приобрести вакцину.

Молдавские руководители не ожидают получить первые поставки до конца февраля. И даже такой график под угрозой из-за бюрократических сложностей. Украина, Армения и Грузия – в такой же ситуации. Из-за распространения вакцин от новой пандемии, мир показал свое "катастрофическое моральное падение", по словам генсека ВОЗ Тедроса Аданома Гебреесуса.

Помощь от Румынии для Молдовы / Фото NATO

И так это выглядит в Европе, где наиболее экономически неразвитые страны надеются на альянс COVAX, которым руководит та же ВОЗ. Поставки для 20-25% населения – гарантированно бесплатны. Что касается других доз, то страны ищут помощи у богатых соседей. Вряд ли это путь замедлить глобальную пандемию. В связанном между собой мире, ни одна страна не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности.

Проблемы в Молдове из первых уст

Паула Эризану дома в Кишиневе с декабря месяца. Постоянные новости о смерти друзей семьи, бывших коллег и известных личностей от COVID-19 становятся привычными ежедневно. Общая смертность выросла в Молдове на 21% между маем и декабрем 2020 года, если сравнивать с тем же периодом 2019 года.

Медицинская система – перегружена. Один мужчина, которому уже за 60 лет (и он болен вирусом) должен был ждать 3 часа, пока освободится койка. Стоять пришлось во дворе госпиталя на морозе. Прошлой весной, видео пациентов показывали шокирующие условия в провинциальных больницах. Там не было воды и отопления.

В другом медучреждении, мужчина умер в уборной. Персонал без защитного снаряжения несколько часов боялся к нему подходить. Наконец, они попросили других больных COVID-19 забрать тело и накрыть его.

Из населения в 2,6 млн, Молдова имеет всего 157 тысяч официально подтвержденных случаев коронавируса и больше 3 300 смертей. Но реальные цифры заражения, скорее всего, гораздо выше. Потому что правительство тестирует 1 000 – 3 000 человек в день.

В декабре был огромный показатель в 58% положительных тестов. Людям с легкими симптомами могут отказывать в тестах неделями. Даже среди медиков это делают только тем, кто работает в коронавирусных палатах. Уровень заражения врачей в мае составил 25% – самый высокий показатель в Европе, сравнимый разве что с 12% в Румынии.

Отец и бабушка автора, оба серьезно больны и с выраженными симптомами COVID-19, их тесты оказались отрицательными. Их проверили только один раз. Пандемия пролила свет на строгое недофинансирование и плохое управление в бывшей советской республике, особенно в медицинской сфере. Более длительные последствия могут быть катастрофическими.

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Маски обязательны даже на улицах, действуют правила социальной дистанции, магазины меряют всем температуру. Но не все выполняют правила, введенные правительством и скептицизм в отношении вакцины анекдотично высокий (даже среди врачей).

Когда вирус не важен В опросах люди говорят, что они больше обеспокоены экономическим, чем медицинским кризисом. Заболевание COVID-19 даже не в пятерке главных беспокойств! Выше будущее детей, высокие цены, бедность, безработица и коррупция

Нехватка кадров, эмиграция и политический кризис

Ситуация с описанным выше Алечу Метрегуне показывает хроническую местную проблему – отток медицинских мозгов. Чуть меньше трети медиков в Молдове достигли пенсионного возраста. Самая высокая зарплата – примерно 16,4 тысячи грн (это 587 долларов США – 24). И это она выросла на 30% в 2020 году.

В дополнение к ограниченному финансированию, приходится сталкиваться с коррупцией и политизацией госпитального управления. Многие ищут лучшей жизни и честной системы за границей. Без вливания денег и модернизации системы здравоохранения, молодые медики Молдовы будут ехать в более богатые страны. А молдаване дома – сталкиваться с еще более плохим обеспечением.

Массовая эмиграция касается не только медицины – это самый большой вызов для всей страны. Недостаток возможностей для работы и желание жить в лучших условиях приводит к переезду на Запад, в Россию в Израиль. Более 1 млн молдаван, включая Паулу Эризану покинули страну.

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В 2020 году, десятки тысяч тех, кто потерял зарубежную работу или достаточно привилегирован, чтобы работать удаленно, вернулись домой из-за пандемии. Но эта обратная миграция может быть временной, пока правительство наконец не предложит некоторую экономическую поддержку гражданам.

Новый президент, но старые проблемы / Фото EURACTIV

В течение прошлого года, Молдова была одной из нескольких европейских стран, которая почти не предлагала финансовую поддержку жителям и маленьким бизнесам. Последствия могут "кусаться" уже в 2021 году.

Новоизбранный президент Майя Санду уже договорилась о поставках 200 тысяч доз с Румынией и 18 млн долларов от ЕС в виде кризисного гранта. Но Кабмин уже ушел в отставку, новому правительству не хватает большинства в парламенте.

Политический класс бьется между собой, как лучше организовать досрочные выборы в парламент и массовую доставку вакцин. Света в конце тоннеля даже не видно.