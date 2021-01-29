Правительство Джузеппе Конте ушло в отставку, но это не значит, что он не вернется, так как сейчас ведутся переговоры. Финал может быть непредсказуемым – от технократов у власти до новых выборов.

Источник: 24 канал

Отставка правительства Италии произошла из-за споров относительно ответа на новую волну пандемии коронавируса. А также из-за судьбы 209 миллиардов евро, выделенных со стороны ЕС. Отзыв двух министров со стороны партии "Italia Viva!" и отставка одного из заместителей главы МИД подвели черту под этой коалицией премьера Конте.

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Как развалилась коалиция в Италии

Кресло под Конте качалось уже давно. Но коалицию удавалось сохранять некоторое время. Пока бывший глава правительства Маттео Ренци, ныне возглавляющий партию "Italia Viva!", не отзывал трех министров (хотя его политсила имеет приверженность менее 3-4% избирателей).

Он обвинил Конте в "неправильном управлении пандемией" и "отсутствии видения при принятии решений". Третья претензия – "недемократические методы" в плане расширения полномочий некоторых комитетов.

Ситуация может серьезно помешать Италии в получении помощи от ЕС – 209 млрд евро кредитов от Фонда восстановления ЕС под низкие проценты.

Это выглядит как просчитанная месть со стороны Ренци за потерю кресла премьер-министра. Потому что впереди – голосование за изменения в бюджет и собственно утверждение этих денег.

Джузеппе Конте и Матео Сальвини / Фото FT

Глава исполнительной власти хотел потратить деньги следующим образом: инвестировать в зеленые и перспективные технологии и в здравоохранение. Реформировать несколько отраслей: налоговую, правосудие, госуправление. И чтобы распределением средств занимались именно депутаты.

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Поэтому 13 января должности лишили министров сельского хозяйства и молодежи Терезу Белланову и Елену Бонетти. Вместе с ними – и замглаву МИД Ивана Скальфаротто. О таком ходе Ренци сообщил по электронной почте. Джузеппе Конте поехал в Квиринальский дворец, где живет и работает президент Италии Серджо Маттарелла. Что будет дальше, зависит исключительно от него. Консультации продлятся до 29 января.

Правительство передало президенту мандат на управление государством. Все оставшиеся министры перешли в статус исполняющих обязанности. Далее бывший профессор права имел два пути: пойти к депутатам и еще раз получить их поддержку в обеих палатах или идти на выборы.

Последний вариант пока считается маловероятным. Кто хочет еще раз избраться, так это лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини. Его политсила может обойти Демпартию, потому что разрыв между ними – минимальный. А вот "Движение 5 звезд" и партия Берлускони "Вперед, Италия" наоборот, могут увеличить свое присутствие.

Конте выиграл вотум доверия, даже без большинства в Сенате (156 "за", 140 – "против"), подтвердив свой высокий рейтинг в 50% популярности. Он во второй раз защитил свое правительство, впервые это было в 2019 году по инициативе того же Сальвини. Если бы Конте создал свою партию, как это в Италии популярно, то сразу имел бы 9,1% поддержки – серьезная сила со старта!

Чтобы через несколько дней ... объявить об отставке правительства. Несмотря на открытую поддержку его кандидатуры со стороны "Движения 5 звезд" и министра иностранных дел Луиджи ди Майо и основателя Беппе Грилло, другой партнер – левоцентристы с "Демократической партии". Такой шаг – надежда на новую каденцию.

Для Маттео Ренци игра действительно может скоро закончиться / Коллаж Fanpage

Критики господина Ренци говорят, что он уничтожил правительство ради собственного политического гамбита. Который вполне может не сыграть, покачнув его политическую карьеру.

Мятежные регионы и политический кризис

"Италия – большая неприятность, но также – большая страна", – сказал NYT Агостино Миоццо, координатор мощного комитета ученых, который рекомендовал принять локдауны и ограничения.

Это страна, которая привыкла управлять в чрезвычайной ситуации и жить в чрезвычайных ситуациях,

– отметил он.

Падение правительства – обычное дело для Италии (это было 66-м после Второй Мировой); но не в условиях экономической нестабильности и смертельной пандемии, пишет NYT, называя ситуацию "круиз-контролем". Теперь надо проверять, как страна сможет справиться с вакцинацией, второй волной COVID-19, комендантским часом и ограничениями для бизнеса.

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Если кризис удастся решить относительно быстро, то реакция на кризисы не пострадает и все продолжится, как было. Но не везде: рестораны открывались незаконно, регионы оспаривали методологию блокировки.

Именно недостатка координации между Римом и регионами и опасается господин Миоццо больше всего. Многие из губернаторов принадлежат к консервативной оппозиции и выступают за выборы, чем усиливают партию "Лига".

В каждой части Италии могут быть приоритеты по вакцинации населения, унифицировать этот процесс будет очень сложно. Впрочем, Уолтер Рикьярди, советник ВОЗ в медицинском министерстве Италии, заверил: "вакцины находятся под контролем правительства, не думаю, что регионы смогут вакцинировать кого угодно". Но предупредил, что "вирус не имеет политических предпочтений".

Что будет дальше

Джузеппе Конте вполне может вернуться с обновленным правительством и переформатированной (еще раз) коалицией. Но это не 100% гарантия успеха – демократы в Сенате пока не уверены, доверять ли ему третий мандат на формирование Кабинета.

Останется ли Конте премьером, будет зависеть от президента страны / Фото Gazzetta del Sud

Или назначат временное технократическое правительство. Досрочные выборы за два года до очередных, как сказано выше – крайний вариант, когда других уже не останется. А чиновники уверяют – политический кризис не должен повлиять на борьбу с коронавирусом и распределение вакцин.

Мол, страна пройдет эту турбулентность "на автопилоте" (но только в краткосрочной перспективе). Чрезвычайное положение позволит даже переходному правительству эффективно работать. Впрочем, некоторые серьезно переживают.

Сандра Зампа, заместитель министра здравоохранения Италии, рассказала о своей обеспокоенности NYT: если политические проблемы затянутся, то количество инфекций возрастет, как в США. Сотрясение кабинета и слабое правительство, по ее мнению, "затрудняют управление". Слова технических министров могут иметь меньший вес, чем действующих чиновников (а их решения – меньшую эффективность).

Назначение новых выборов парализует все и сделает правительство хромой уткой,

– сказала она.

Чтобы объяснить ситуацию, 24 канал обратился за комментарием к Виктории Вдовиченко, аналитика в Раде внешней политики "Украинская призма", которая исследует политику Италии.

Маттео Ренци не сможет претендовать на пост премьер-министра, потому что стал слишком токсичным после развала коалиции,

– сказала Виктория.

У него есть шанс перейти в оппозицию, но там придется конкурировать с другим Матео – Сальвини. "И это может быть очень интересно", – призналась экспертка. Или договариваться с демократами, то есть опций не так и много. "Но он точно будет требовать серьезную квоту, чтобы войти в коалицию, – отмечает Виктория. – Если с ним договориться не получится, будут искать других, технических кандидатов".

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Что касается судьбы Джузеппе Конте, то Виктория Вдовиченко уверена: его возвращение – вполне реально. "Он знает все о коронавирусе, экономике и вакцинации. Оптимальный вариант для президента Маттареллы".

Может произойти даже интересное рокированне, когда Конте поедет комиссаром в ЕС (т.е. министром – 24), а ему на смену приедут действующий комиссар Паоло Джентилони или Марио Драги (сейчас – глава Европейского центробанка – 24).

Сейчас все будет зависеть от конца переговоров. Политические силы очень активно ищут поддержки среди 315 сенаторов Италии. А особенно – среди так называемой "смешанной группы" с 29-ти человек из разных партий и групп. Возможно, новое правительство будет коалицией из нескольких партий (две большие плюс несколько меньших). Неудивительно, если с различными видениями путей выхода из кризиса.

"Смешанная группа" является, по меткому выражению госпожи Вдовиченко, "золотой акцией Сената". Ситуация обострилась настолько, что с Монако вернулся главный аксакал местной политики – Сильвио Берлускони. В княжестве он находился на лечении.

Закончиться все может только временным союзом, чтобы хорошо выглядеть в глазах ЕС и договориться о распределении 209 миллиардов евро. А дальше может снова наступить итальянский хаос.