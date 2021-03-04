Коли глобальна кількість випадків коронавірусу падає вже шість тижнів поспіль, нація з Центральної Європи з населенням у 10 млн, переживає майже рекордні показники заражень.

На коронавірусній мапі світу, Чехія виглядає як маленький острівець, де все погано, пише CNN.

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Новий варіант як символ катастрофи

У той час коли більш інфекційний варіант коронавірусу SARS CoV-2 шириться країною, чеські госпіталі вже на краю прірви. Число померлих перевищило 20 тисяч людей. За кількістю померлих на 100 тисяч населення Чехія поступається лише карликовим Гібралтару та Сан-Марино (де живе менш як 100 тисяч), йдучи врівень з Бельгією.

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Як відносно багата нація та член ЄС, Чехія має доступ до вакцин, медичне обладнання та технічні рішення для відстежування контактів і тестування. Її уряд – демократично обраний, а медична система – шанована, економіка – доволі сильна.

Але до катастрофи призвели десятки маленьких помилок, несвоєчасних рішень та невдалої комунікації щодо охорони здоров'я. Про це дізналися в CNN. У останні дні лютого влада визнала, що у неї немає іншого виходу, аніж запроваджувати більш серйозні обмежувальні заходи. Тепер вони будуть дуже суворими.

Чехія посилює локдаун через велику кількість хворих / Фото Kafkadesk

"Уряд прийняв невірну стратегію прийняття рішень, базуючись на нинішніх можливостях лікарень. Це значить, що вони вирішували все занадто пізно", – пояснив CNN Ян Кулвейт, старший науковий співробітник Інституту майбутнього людства – багатопрофільного дослідницького центру в Оксфорді.

Затримка на 10 днів з репродуктивним числом 1,4 (зростання вторинних випадків – 24) подвоює епідемію,

– пояснив Ян Кулвейт.

Виступаючи у парламенті, голова уряду Андрій Бабиш визнав, що міністри "зробили забагато помилок", але сперечатися через минуле наразі не час.

Три великі помилки

Доктор Растіслав Мад'яр, один з головних чеських епідеміологів, декан медичної школи в Остраві, вказує на три неправильні рішення, які призвели до нинішньої кризи:

Перше : уряд обійшов своїх радників, включаючи Мад'яра і не став поновлювати мандат на носіння масок влітку;

Друге : відкриття магазинів перед Різдвом;

Третє: неспроможність зреагувати на появу нового варіанту коронавірусу у січні;

"Такими були три великі помилки, зараз ми молимося, щоб не було четвертої", – сказав Мад'яр. Ще після першої він подав у відставку з урядової групи з коронавірусних обмежень.

Епідемія у Чехії Наприкінці серпня, епідемія у Чехії лише посилювалася, але маски перестали бути обов'язковим атрибутом. У вересні відкрили школи. Це призвело до збільшення соціальної мобільності для приблизно 2 млн людей, через що "епідемія вибухнула", за словами експерта та вийшла з-під контролю. Коли за поворотом вже було Різдво, уряд не звернув уваги на власні ж правила щодо безпечного відкриття. Вони розроблені на основі зібраних даних.

Так звана PES-система, запроваджена у листопаді, мала керувати наступними кроками урядовців, залежно від ситуації. Під кожне послаблення були потрібні аргументи. Втім, PES була проігнорована, хоча й казала, що робити.

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Вони не встояли перед тиском, тож погодилися зняти деякі обмеження, щоб люди могли придбати подарунки. Попри те, що захворюваність була вищою, ніж до локдауну,

– пояснив Мад'яр.

Політична гра в коронавірус

Щоденні цифри зростають на фоні взяття пандемії під контроль у більшості країн ЄС. У тому, що сталося, роль зіграла політика та вибори у жовтні.

"У момент, коли поширення знову почалось, ще був час зупинити його. Але це не було зроблено", – сказала CNN демографиня Дагмар Дзурова з Карлового Університету в Празі.

Багато країн переживали другу хвилю, Чехія – не виключення. На відміну від інших, вона не змогла придушити її, пояснив Ян Кулвейт.

Бабіш запевняв: локдаун був дорогий та непопулярний, але рішення не продовжувати його не мало нічого спільного з виборами. Опозиція теж загравала з масками: там питали, нащо їх носити, якщо випадків все ще мало. "Ми не можемо реагувати на сьогоднішні цифри. Якщо ми це зробимо – відстанемо на два тижні", – пояснив Мад'яр.

Прем'єр Бабіш не поновив масочний мандат / Фото US News and World Report

Нові вибори чекають на Чехію вже цього року, тож бажання партій знаходити компроміс зменшується. "Більшість комунікації з народом здійснюється політиками, зокрема – прем'єр-міністром Бабішем, який не слухає експертів та бореться з пандемією, виходячи зі своїх політичних потреб", – пояснила ситуацію Драгмар Дзурова.

"Стільки експертів було влітку, ми вже не знаємо, де та правда", – відрізав голова уряду в Парламенті. Інша проблема, яка заважає ефективно долати COVID-19 – нестача фінансування. Це призвело до порушення правил тими, хто не міг собі дозволити їх виконувати.

Наприклад, люди на карантині мали отримувати лише 60%; своєї зарплатні у перші два тижні. І хоча підприємства мають право на компенсацію, низка галузевих органів вважає їх "неадекватними". Впровадження нових норм теж проходить важко.

"Люди втомлені, зустрічаються приватно, подорожують в гори. Існує протистояння з поліцією, яка все одно не може зробити багато", – додав доктор Мад'яр.

Дезінформація у медіа

Оскільки, як показано вище, урядові повідомлення потонули в політиці, почала поширюватись дезінформація. Це не унікально лише для Чехії, але там виявилося більше людей, готових вірити у конспірологічні теорії й в те, що ризик від COVID-19 перевищено.

Чеські медіа, на думку експертів, до цього доклалися на ранній стадії пандемії. Там часто панувала логіка "за чи проти". Якщо був один гість за маски, то треба обов'язково другого з іншою точкою зору. У випадку, якщо хтось каже про небезпеку коронавірусу, то хтось ще має сказати протилежне та що більшість людей почуває себе добре. Нова стратегія Менше подорожей, менше вірусу: як в ЄС планують зупиняти COVID-19

"Звичайно, дебати йдуть в експертній спільноті. Але якщо ви поглянете на епідеміологію, 95% експертів згідні з консенсусом і може 5% "дисидентів". Але у медіа це представлено як 50% на 50%, а у соцмережах це може легко бути 20% на 80%", – пояснив Ян Кулвейт.

Багато чехів вірять у конспірологічні теорії щодо коронавірусу / Фото DW

Люди бачать ціну заходів, а не сам вірус, тож зростають голоси, що сумніваються у серйозності ситуації. "Це трохи не те, що ви очікуєте побачити в країні з досвідом тисяч смертей", – сказав Кулвейт.

Жертви власного успіху

Чехи більш схильні довіряти теоріям змови, оскільки країна пройшла першу хвилю пандемії відносно неушкодженою. Так вийшло завдяки ранньому локдауну. Як наслідок, значна частина суспільства вирішила, що нічого поганого не сталося, а обмеження були непотрібними.

У громадському здоров'ї це відомо як парадокс успіху. Коли профілактичні заходи працюють добре, громадськість може недооцінювати серйозність загрози й вважати, що запобігання їй – марна трата часу. Нездатність уряду пояснити питання зробили ситуацію гіршою.

Нова чеська криза частково зводиться до нового варіанту коронавірусу B.1.1.7, який прийшов з Великої Британії. Дзурова та Мад'яр пояснили: Чехія не приділяла йому достатньо уваги. Зразки не відбиралися, щоб дізнатись поширеність штаму і як його зупинити. Наприклад, сама Велика Британія з цим успішно впоралася у січні. Коли чехи почали секвенцію вірусу (виділення його з інших – 24), він вже панував.

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Заходи проти основного варіанту коронавірусу виявились неефективними проти мутованого. Наразі, Чехія перебуває у м'якішому локдауні ніж інші країни. Школи, крім перших двох класів, закриті, як і магазини другорядної торгівлі. Ресторани працюють лише на доставку. Але з 1 березня, заходи посилять – навіть найменші школярі перейдуть на дистанційне навчання. Поїздки між регіонами будуть заборонені.

Ще одна помилка Але, на думку експертів, відмова закривати фабрики – четверта велика помилка уряду. "Новий варіант змінює правила гри. Заводи працюють, люди їздять на роботу у громадському транспорті. Це може призвести до колапсу системи охорони здоров'я", – сказав доктор Мад'яр.

Основні профспілки також закликають закрити виробництво, але уряд каже, що такий крок – занадто дорогий (сектор складає близько 40% ВВП Чехії).

Лікарі бояться, що люди ще не розуміють серйозності проблеми. "Це справді жахливо, що по 100-150 людей гине щодня. Деякі люди, здається, прийняли цей факт, як щось неминуче. Хоча це трагедія", – резюмувала Дагмар Дзурова.