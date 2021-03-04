Когда глобальное количество случаев коронавируса падает уже шесть недель подряд, нация из Центральной Европы с населением в 10 млн, переживает почти рекордные показатели заражений.

На коронавирусной карте мира, Чехия выглядит как маленький островок, где все плохо, пишет CNN.

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Новый вариант как символ катастрофы

В то время как более инфекционный вариант коронавируса SARS CoV-2 ширится по стране, чешские госпитали уже на краю пропасти. Число умерших превысило 20 тысяч человек. По количеству умерших на 100 тысяч населения Чехия уступает только карликовым Гибралтару и Сан-Марино (где живет менее 100 тысяч), идя вровень с Бельгией.

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Как относительно богатая нация и член ЕС, Чехия имеет доступ к вакцинам, медицинскому оборудованию и техническим решениям для отслеживания контактов и тестированию. Ее правительство – демократически избранное, а медицинская система – уважаемая, экономика – довольно сильная.

Но к катастрофе привели десятки маленьких ошибок, несвоевременных решений и неудачной коммуникации по охране здоровья. Об этом узнали в CNN. В последние дни февраля власти признали, что у них нет другого выхода, чем вводить более серьезные ограничительные меры. Теперь они будут очень серьезными.



Чехия ужесточает локдаун из-за большого количества больных / Фото Kafkadesk

"Правительство приняло неверную стратегию принятия решений, основываясь на нынешних возможностях больниц. Это значит, что они решали все слишком поздно", – пояснил CNN Ян Кулвейт, старший научный сотрудник Института будущего человечества – многопрофильного исследовательского центра в Оксфорде.

Задержка на 10 дней с репродуктивным числом 1,4 (рост вторичных случаев – 24) удваивает эпидемию,

– пояснил Ян Кулвейт.

Выступая в парламенте, глава правительства Андрей Бабиш признал, что министры "сделали много ошибок", но спорить из-за прошлого пока не время.

Три большие ошибки

Доктор Растислав Мадьяр, один из главных чешских эпидемиологов, декан медицинской школы в Остраве, указывает на три неправильных решения, которые привели к нынешнему кризису:

Первое : правительство обошло своих советников, включая Мадьяра и не стало возобновлять мандат на ношение масок летом;

: правительство обошло своих советников, включая Мадьяра и не стало возобновлять мандат на ношение масок летом; Второе : открытие магазинов перед Рождеством;

: открытие магазинов перед Рождеством; Третье: несостоятельность среагировать на появление нового варианта коронавируса в январе;

"Такими были три большие ошибки, сейчас мы молимся, чтобы не было четвертой", – сказал Мадьяр. Еще после первой он подал в отставку с правительственной группы по коронавирусных ограничениях.

Эпидемия в Чехии В конце августа, эпидемия в Чехии только усиливалась, но маски перестали быть обязательным атрибутом. В сентябре открыли школы. Это привело к увеличению социальной мобильности для примерно 2 млн человек, из-за чего "эпидемия разразилась", по словам эксперта и вышла из-под контроля. Когда за поворотом уже Рождество, правительство не обратило внимания на собственные же правила безопасного открытия. Они разработаны на основе собранных данных.

Так называемая PES-система, введенная в ноябре, должна была руководить следующими шагами правительства, в зависимости от ситуации. Под каждое послабление требовались аргументы. Впрочем, PES была проигнорирована, хотя и говорила, что делать.

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Они не устояли перед давлением, поэтому согласились снять некоторые ограничения, чтобы люди могли приобрести подарки. Несмотря на то, что заболеваемость была выше, чем до локдауна,

– пояснил Мадьяр.

Политическая игра в коронавирус

Ежедневные цифры растут на фоне взятия пандемии под контроль в большинстве стран ЕС. В том, что произошло, роль сыграла политика и выборы в октябре.

"В момент, когда распространение снова началось, еще было время остановить его. Но это не было сделано", – сказала CNN демограф Дагмар Дзурова из Карлова Университета в Праге.

Многие страны переживали вторую волну, Чехия – не исключение. В отличие от других, она не смогла подавить ее, объяснил Ян Кулвейт.

Бабиш говорил: локдаун был дорогой и непопулярный, но решение не продлевать его не имело ничего общего с выборами. Оппозиция тоже заигрывала с масками: там спрашивали, зачем их носить, если случаев все еще мало. "Мы не можем реагировать на сегодняшние цифры. Если мы это сделаем – отстанем на две недели", – пояснил Мадьяр.



Премьер Бабиш не возобновил масочный мандат / Фото US News and World Report

Новые выборы ждут Чехию уже в этом году, поэтому желание партий находить компромисс уменьшается. "Большинство коммуникации с народом осуществляется политиками, в частности – премьер-министром Бабишем, который не слушает экспертов и борется с пандемией, исходя из своих политических потребностей", – пояснила ситуацию Драгмар Дзурова.

"Столько экспертов было летом, мы уже не знаем, где и правда", – отрезал глава правительства в парламенте. Другая проблема, которая мешает эффективно преодолевать COVID-19 – недостаток финансирования. Это привело к нарушению правил теми, кто не мог себе позволить их выполнять.

Например, люди на карантине должны были получать только 60%; своей зарплаты в первые две недели. И хотя предприятия имеют право на компенсацию, ряд отраслевых органов считает их "неадекватными". Внедрение новых норм тоже проходит тяжело.

"Люди уставшие, встречаются приватно, путешествуют в горы. Существует противостояние с полицией, которая все равно не может сделать много", – добавил доктор Мадьяр.

Дезинформация в медиа

Поскольку, как показано выше, правительственные сообщения утонули в политике, начала распространяться дезинформация. Это не уникально только для Чехии, но там оказалось больше людей, готовых верить в конспирологические теории и в то, что риск от COVID-19 превышен.

Чешские СМИ, по мнению экспертов, к этому приложили руку на ранней стадии пандемии. Там часто царила логика "за или против". Если был один гость за маски, то нужен обязательно второй с другим углом зрения. В случае, если кто-то говорит об опасности коронавируса, кто-то еще должен сказать обратное и что большинство людей чувствует себя хорошо.

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"Конечно, дебаты идут в экспертном сообществе. Но если вы посмотрите на эпидемиологию, 95% экспертов согласны с консенсусом и может 5% "диссидентов". Но в медиа это представлено 50% на 50%, а в соцсетях это может легко быть 20% на 80%", – пояснил Ян Кулвейт.



Многие чехи верят в конспирологические теории о коронавирусе / Фото DW

Люди видят цену мероприятий, а не сам вирус, поэтому растут голоса сомневающихся в серьезности ситуации. "Это немного не то, что вы ожидаете увидеть в стране с опытом тысяч смертей", – сказал Кулвейт.

Жертвы собственного успеха

Чехи более склонны доверять теориям заговора, поскольку страна прошла первую волну пандемии относительно невредимой. Так получилось благодаря раннему локдауну. Как следствие, значительная часть общества решила, что ничего плохого не произошло, а ограничения были ненужными.

В общественном здоровье это известно как парадокс успеха. Когда профилактические меры работают хорошо, общественность может недооценивать серьезность угрозы и считать, что предотвращение – пустая трата времени. Неспособность правительства объяснить вопрос сделали ситуацию хуже.

Новый чешская кризис частично сводится к новому варианту коронавируса B.1.1.7, который пришел из Великобритании. Дзурова и Мадьяр объяснили: Чехия не уделяла ему достаточно внимания. Пробы отбирались, чтобы узнать распространенность штамма и как его остановить. Например, сама Великобритания с этим успешно справилась в январе. Когда чехи начали секвенцию вируса (выделение его из других – 24), он уже господствовал.

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Меры против основного варианта коронавируса оказались неэффективными против мутировавшего. Сейчас Чехия находится в более мягком локдауне чем другие страны. Школы, кроме первых двух классов, закрыты, как и магазины второстепенной торговли. Рестораны работают только на доставку. Но с 1 марта, меры усилят – даже самые маленькие школьники перейдут на дистанционное обучение. Поездки между регионами будут запрещены.

Еще одна ошибка Но, по мнению экспертов, отказ закрывать фабрики – четвертая большая ошибка правительства. "Новый вариант меняет правила игры. Заводы работают, люди ездят на работу в общественном транспорте. Это может привести к коллапсу системы здравоохранения", – сказал доктор Мадьяр.

Основные профсоюзы также призывают закрыть производство, но правительство говорит, что такой шаг – слишком дорогой (сектор составляет около 40% ВВП Чехии).

Врачи боятся, что люди еще не понимают серьезности проблемы. "Это действительно ужасно, что по 100-150 человек погибает ежедневно. Некоторые люди, кажется, приняли этот факт, как нечто неизбежное. Хотя это трагедия", – резюмировала Дагмар Дзурова.