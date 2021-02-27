В мире все чаще говорят о третьей волне коронавируса, которая пугает даже на фоне начала вакцинации. Вакцины могут быть менее эффективными против мутаций COVID-19.

Коронавирусные мутанты распространяются в Германии крайне быстро, пишет издание Spiegel International. В то же время, лучшие ученые бьются над разгадкой, почему они такие агрессивные и заразные и почему в Израиле болеет так много молодежи.

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Человечество перед новой волной

Австрийские власти хотят закрыть горный регион Тироль из-за вспышки южноафриканского варианта коронавируса B.1.351. Это означает еще один сезон без прибыли для владельцев гостиниц и отелей в горах.



Горнолыжный курорт стал центром европейского заражения / Фото Fortune

В 2020 году на курорте Ишгль многие из европейцев заболел тогда еще малоизвестным вирусом. Возвращаясь домой, они разнесли COVID-19 по своим странам. Так началась эпидемия в Старом Свете. "Закройте нас, я поняла! Но потом, мы откроем здесь абсолютно все!", – кричала на видео одна из владелиц отеля, апеллируя к правительству в Вене.

Видео стало вирусным, выражая взгляды многих местных. И не только их. Пожалуй, нет ни одной страны в мире, где люди не "были бы сыты" локдауном. Он трансформировался с чрезвычайной меры в полностью новый способ существования. Фрустрация и страдания становятся сильнее из-за "пандемической депрессии" и непрерывного царствования пандемии.

С начала распространения мутировавших вариантов коронавируса по миру, даже последняя смелая надежда отступает: что этот кошмар скоро пройдет благодаря вакцинам. Вакцины были выработаны и распространены невероятно быстро, но мутации были быстрее. До сих пор таковы.

Для физика и математика Михаэля Мейера-Германна из Центра инфекционных исследований Гельмгольца в городе Брауншвейг, одно уже ясно: "Вакцинация не поможет нам снизить импульс инфекции, пока младшее поколение не будет иммунизированным".

Теплая погода весной и летом может немного помочь, потому что люди будут проводить больше времени на улице. "Но только этого не будет достаточно", – отмечает ученый. Надо, чтобы достаточная масса людей на планете получила вакцину.

Новые варианты и связанные руки

Бразильский и южноафриканский варианты имеют довольно плохие характеристики. Скорее всего, они могут снова инфицировать людей, которые уже переболели "стандартной формой" коронавируса. Вакцины тоже выглядят несколько слабее против них. Будто с этими мутантами началась совершенно новая пандемия.

Например, в Германии до недавнего времени все было относительно хорошо: уровень заболеваемости падал и до сих пор падает, принятые меры работают. Но уже сейчас, невидимый за горой из случаев, скрывается британский штамм B.1.1.7.

За несколько недель он распространился по всей Великобритании, а Португалию довел до самых высоких показателей заражений в мире. Германии тоже не избежать его доминирования. И теперь вопрос не стоит "будет ли новое распространение", а когда оно будет. Это связывает руки политикам, заставляя позиционировать себя между двумя крайностями, обе – кошмарные.

Дилемма безопасности во время пандемии С одной стороны, мы имеем бесконечный локдаун, из которого выйти можно только ненадолго. С другой, ослабляя ограничения, мы даем мутировавшим вирусам полную свободу действий. А это может поднять цифры в стране до десятков тысяч случаев в день с многими смертями, включая молодых жертв, людей с хроническими симптомами.

Также это приведет к появлению новых мутаций коронавируса. Высокие показатели заболеваемости вместе с большим количеством людей, доступных для заражения, означает, что вирус может свободно размножаться. И с каждой репликацией, есть угроза появления новой мутации. В большинстве, они не вредят людям, но некоторые – очень опасные или даже более устойчивы к вакцинам.



Великобритания остановила распространение своего варианта только строгим локдауном / Коллаж The Guardian

Можно попытаться остановить распространение жортским локдауном, как например сейчас в Великобритании или Ирландии. Но поддерживать его долгое время невозможно. И как выходить из него, чтобы система вновь не вышла из-под контроля?

Над ответом бьются ученые и политики со всего мира. Германия продлила свои ограничения в начале марта, лишь открыв парикмахерские. Федеральные земли сами будут решать, открывать ли школы (касательно других региональных решений, начался привычный хаос от земли к земле). Но власть была вынуждена частично уступить просьбе ученых, которые хотели исследовать новые варианте вируса.

Третья волна начинается

Текущие меры недостаточны для остановки экспоненциального распространения новых вариантов, сказал Spiegel International физик Мейер-Германн. Он проанализировал все возможные предположения относительно новых вариантов. Дополнительно, рассчитал как они могут повлиять на развитие инфекций в дальнейшем.

Коллеги Мейера-Германна тоже работают над этой темой. В Британии сделали анимацию, на которой государство поделено на округа. Она показывает как B.1.1.7 начинается на юге (в графстве Кент – 24) и идет на север. В Кентербери, культовом религиозном месте, показатель зашкаливал – 600 больных 10 000!

Далее походка становится темно-фиолетовой, то есть уже безудержной, распространение происходило в основном из школы. Несмотря на закрытие всего, остановить B.1.1.7 было уже невозможно. Волна упала только после введения ограничений четвертого уровня на Рождество. Покидать дома можно только по уважительной причине и сейчас это дает свои результаты.

В Израиле же было эффективно показано, как вирус может избежать даже агрессивной кампании по вакцинации. Есть подозрение, что он теперь атакует детей, подростков и молодых людей (в Израиле, больше 50 тысяч случаев, больше чем в первых двух волнах). Иерусалим теперь хочет вакцинировать и детей до 16 лет, став первой такой страной.



Мутировавшие варианты коронавируса атакуют все больше молодых людей / Фото ABC

Исследования из города Корцано в Италии показало, что 60% зараженных новым вариантом – дети начальной школы. Австрия добавляет, что они заражаются на одном уровне со взрослыми, включающие начальные классы.

Институт Роберта Коха, немецкий центр по контролю заболеваний, сообщал данные, которые быстро менялись. Сначала доля британского варианта составляла в Германии менее 5,6%. Через неделю она выросла до 11,2%, затем – до 20%.

Дюссельдорф заявил, что у каждого пятого больного коронавирусом обнаружили B.1.1.7, с серьезной вспышкой в ​​приюте для бездомных. В городе Фленсбург на севере – каждый третий так болел. Еще хуже ситуация на юге в Баварии – от 40 до 70%. На западе, в Кельне, британский вариант составляет 15%, южноафриканский – 5%.

Последние данные свидетельствуют, что 10 инфицированных британским вариантом могут распространить болезнь на 13 других. "Таким образом, количество случаев удваивается каждые две недели", – объясняет физик Виола Призман. Если бы так произошло в Германии после Пасхи, там бы имели 30 тысяч новых больных ежедневно (несмотря на продолжение локдауна) и B.1.1.7 стал бы доминирующим уже в марте.

Вирусные загадки и вакцины

Ученые пока еще не понимают, почему новые варианты SARS CoV-2 из Британии, Южной Африки и Бразилии настолько заразны и так легко инфицируют людей. Однако, вирусологи обнаружили мутацию, которая может объяснить это – N501Y.

Она отвечает за лучшую связь между вирусом и клетками хозяина. Первые исследования говорят, что именно благодаря ей инфицирование происходит быстрее, а течение болезни становится сложнее.

Существует реальная вероятность того, что заражение B.1.1.7 связано с повышенным риском смерти по сравнению с заражением без него,

– говорит нам отчет британских советников в январе.

В ответ на это, Великобритания максимально расширила систему вакцинации, поэтому сейчас почти четверть населения уже привита. Лондон, по словам Бориса Джонсона, планирует привить всех взрослых уже к июлю (это самый быстрый темп в Европе – 24). В Израиле, 41% населения тоже уже получили вакцину.

Правительство Германии, после провального распределения вакцин внутри ЕС, планирует сделать "предложение о прививках" до конца лета. По британскому варианту, все зарегистрированные вакцины работают хорошо. Но P.1 (бразильский) и B.1.351 (африканский) это уже другая, не такая приятная история.



Новая мутация может серьезно облегчить жизнь вирусу / Коллаж Arizona Republic

Эти двое имеют в себе еще одну опасную мутацию – E484K. Она, согласно исследованиям в ЮАР, помогает вирусу обмануть иммунную систему организма, воздействуя на ответ со стороны антител человека. Во время экспериментов смешивали мутировавшие вирусы с плазмой крови людей, выздоровевших от COVID-19.

Иммунитет это не гарантия

Оказалось, что антитела только "незначительно" обезвреживают мутации. То есть вариант из Африки мог заражать людей, которые уже болели "стандартным" коронавирусом или были им инфицированы и думали, что имеют иммунитет. Да, они могут болеть легкой формой, но все равно. Таким образом, переживают исследователи, лечение с помощью антител (так лечили Трампа – 24) будет неэффективным.

"Вакцины, разработанные для предыдущих вариантов, потеряют эффективность. Наиболее ярко это было показано на примере Astra Zeneca", – дал свой прогноз Алекс Сигал, руководитель филиала Берлинского института инфекционной биологии имени Макса Планка в Дурбане, ЮАР. Пока она эффективна лишь на 10% (но эти результаты еще очень предварительные – 24).

Парадоксы и мутации: что делать дальше?

Как говорит Сигал, сейчас исследуют, имеют ли антитела к новым вариантам "перекрестную защиту", то есть способность бороться как со старой формой коронавируса так и с новыми. "Если да, то это может быть решением", – подытожил он. Но если нет, как бороться дальше? Пример курорта Ишгль наглядно демонстрирует: люди могут и хотели переболеть, потому что верили в иммунитет от SARS CoV-2.

В случае Германии, это привело бы к появлению постоянных небольших островков инфекции (как это сейчас происходит в Тироле). Коронавирус сам хочет получить "крутое обновление" E484K, без которого широкое распространение невозможно. К подобному трюку удался B.1.1.7 в Британии, например. Появление такой вариации было лишь делом времени. Африканский вариант тоже, скорее всего, распространяется в стране, особенно на ее юге и у Тироля.

Что будет после ослабления ограничений? На самом деле никто не знает. Ученые называют ситуацию "экспериментом" и подчеркивают необходимость усиления отслеживания контактов.

На самом деле, есть парадокс: чем больше людей вакцинировано, тем больше шанс появления новых вариантов, к которым вакцины будут не так эффективны. И это может ускорить эволюцию вируса.

Вирусы эволюционируют, чтобы выжить, это совершенно естественный процесс. "Если этого не принимать и не признавать, вы никогда не будете с ними эффективно бороться", – предупредил инфекционист из Дублина Патрик Меллон.