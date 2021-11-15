Все это усложняет ситуацию для врачей, которым и так приходится работать 24/7. Как в Румынии борются с пандемией коронавирусной инфекции и почему страна показала один из самых высоких показателей смертности на душу населения в мире – читайте дальше в материале 24 канала.

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Пандемия невакцинированных: кому в Европе хуже всего

Новая волна коронавируса Дельта начала снова расправлять свои крылья над Европой. В основном она была опасна для невакцинированных.

И именно в это время православный епископ Амброз в южной Румынии, в городе Джурджу, обратился к своей пастве с призывом "не бояться наводнений и не бежать вакцинироваться", пишет NYT.

Я борюсь каждый день, чтобы людей вакцинировать, а потом приходит он и говорит не делать прививок,

– возмущается Балота Гайналка, врач, управляющая местной клиникой.

Что ж, теперь этот церковный деятель находится под уголовным расследованием за распространение опасной дезинформации в отношении вакцин.

Но его призыв, поддержанный в соцсетях, политиками и многими другими, живет. И объясняет, почему Румыния демонстирует один из самых высоких показателей смертности на душу населения – в 17 раз хуже Германии.

В начале ноября, в стране от COVID-19 каждые сутки умирали по 600 человек – почти так же, как в Украине. "Это как на войне – говорят NYT румынские медики. – Мы заходим в палату, но не знаем, когда мы выйдем".

Очередь из скорых в Румынии / Фото Anadolu Agency

На улице шесть карет скорой ждут, когда освободится место. Пациенты внутри нуждаются в срочном лечении, но все палаты переполнены. Если бы было сделано больше прививок, волну удалось бы остановить.

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Единственная причина, почему кто-либо оказался здесь – они не вакцинировались,

– заявила врач Анка Стрейну-Черчел из инфекционной больницы Балс (Нацинститут Балс).

Какие данные по ЕС Статистика страны – вторая с конца ЕС (33,9% взрослых с двумя дозами). Хуже всего в Болгарии – 22,7%. Сам блок уже доходит до 80-90% прививок хотя бы одной дозой в большинстве стран.

Что еще хуже, в Румынии с октября нет правящего правительства после распада коалиции центристов. Главный госпиталь в Софии тем временем призывает присоединиться к студентам-медикам и волонтерам – рук штата катастрофически не хватает, чтобы помочь всем.

Но плохо не только румынам и болгарам. Латвия – маленькая балтийская страна – была вынуждена пойти на полный локдаун, потому что большая часть русскоязычного населения отказывается вакцинироваться.

Между тем, Украина и Россия были вынуждены вернуть жесткие ограничения, потому что доля привитого населения колеблется между "меньше половины" в РФ и "одна третья или меньше" в Украине. Не заметить один и тот же тренд было невозможно, поэтому многие начали искать ответы.

Коррупция, фейковые новости и общее прошлое

Все вышеперечисленные страны имеют в анамнезе коммунистическое прошлое, которое вылилось в разочарование, веру в фейковые новости и коррупцию. И, конечно, недоверие к науке и доказательным врачам.

Фейки оказывают огромное влияние на наше население и Восточную Европу, считает полковник армии Румынии Валериу Георгицу. Он руководит попытками вакцинировать Румынию. Во времена Николае Чаушеску, свергнутого и казненного в 1989 году, никто не доверял соседям, власти, никому, добавил он.

В Румынии за вакцинацию отвечает армия / Фото News Beezer

Сейчас многие люди относятся с огромным подозрением к тому, что власти и медики говорят им делать. Особенно когда Интернет заполнен "экспертами", выступающими против вакцинации от коронавируса.

Все вдруг стали экспертами, фейки повсюду – 24 часа в сутки,

– рассказала NYT Сильвия Ника, глава реанимации в госпитале Университета Бухареста.

Теперь вместо парковочных мест – палатка для лечения, лобби учебного заведения – ковидное отделение. Кроватей и мест для размещения новых пациентов критически не хватает, врачи все изможденные.

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Даже военные – не гарантия успеха

В вопросе вакцинации Румыния пошла по пути соседней Италии – поставила во главе кампании военных. Но многие люди старшего возраста все равно отказываются от вакцинации, потому что "видят слишком много информации и не знают, кому надо верить. Так что лучше я откажусь", – примерно такая у них логика.

Конечно, многие оказываются в реанимации с тяжелыми случаями COVID-19. Армии, согласно опросам, в стране доверяют больше всего (это резонирует с ситуацией в Украине – 24 канала). На втором месте – православная церковь. Которая посылает смешанные сигналы.

Например, Патриарх Бухареста Даниэль оставил решение на усмотрение самой паствы, но она должна "слушаться врачей". Другие влиятельные клирики называли вакцину "работой Дьявола".

Полковник Горгица сказал, что он был шокирован и встревожен уровнем настроений против вакцинации.

Хочу сказать, что они реально верят: вакцины – неправильный путь, чтобы остановить ковид. Несмотря на то, что более 90% смертей – это те, кто их не получил,

– рассказал он.

Особенно сложно уговорить пожилых людей – наиболее уязвимую группу населения Румынии и других стран. У наших соседей на юге менее 25% людей старше 80 лет вакцинированы.

Баннер тяжелобольных пациентов в центре Бухареста / Фото NYT

В центре Бухареста на здании – огромный баннер со словами тяжелобольных пациентов. "Они задыхаются, умоляют, жалеют". Врач Стрейну-Черчел думает, что запугивание не сработает в отличие от разговоров о науке.

Но страх – это единственная вещь, которая привлекает внимание всего народа, уверена она. Впрочем, иногда и этого недостаточно:

Некоторые мои пациенты тяжело дышат, ловят воздух, но все равно говорят, что ковида не существует. Очень тяжело, когда столько людей отрицают реальность,

– подчеркнула Стрейну-Черчел.

Рост политических антивакцинаторов

С 2020 года дезинформация о коронавирусе стала одной из главных тем в румынской сети.

"Многие люди распространяли дикие конспирологические теории под подставными именами на Facebook и в других соцсетях", - рассказала Алина Биргеоану, профессор коммуникаций из Бухареста и декан факультета коммуникаций и PR в Национальном Университете политических студий и государственной администрации.

Скандальная сенатор Диана Шошоаке / Фото The Romania Journal

Но с развитием пандемии преимущественно виртуальный феномен превратился в реальный, который двигали реальные люди. Такие, как Диана Шошоаке – избранный член верхней палаты Парламента Румынии.

Кто такая Диана Шошоаке Глава протестов на севере Румынии, заблокировавших открытие центра вакцинации. Там пандемию называли "величайшей аферой века". В Бухаресте ее команда организовывала митинги против ношения масок.

У видео с ее участием миллионны просмотров. Алина Биргеоану считает, что здесь, возможно, есть российский след.

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Но также отметила, что многие тематические конспирологические теории первоначально появляются в США.

Последние очень сложно опровергать, потому что Румыния – очень проамериканская страна,

– объяснила она.

Полковник Горгица сам начал это делать на страницах социальных сетей и встретился с христианскими, мусульманскими и еврейскими лидерами. Он просил их помочь остановить распространения фейков. По словам военного, у указанных лиц есть обязанность – "не рекомендовать отказываться от вакцины".

Православная Церковь особенно важна, поскольку имеет большое влияние в отдаленных районах страны. Там уровень вакцинации – наполовину меньше, чем городской. К примеру, в Бухаресте 80% взрослых имеют по крайней мере одну дозу.

В Румынии – сложная ситуация с COVID-19, в частности из-за фейков по вакцинации / Фото Pixabay