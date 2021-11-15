Все это усложняет ситуацию для врачей, которым и так приходится работать 24/7. Как в Румынии борются с пандемией коронавирусной инфекции и почему страна показала один из самых высоких показателей смертности на душу населения в мире – читайте дальше в материале 24 канала.
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Пандемия невакцинированных: кому в Европе хуже всего
Новая волна коронавируса Дельта начала снова расправлять свои крылья над Европой. В основном она была опасна для невакцинированных.
И именно в это время православный епископ Амброз в южной Румынии, в городе Джурджу, обратился к своей пастве с призывом "не бояться наводнений и не бежать вакцинироваться", пишет NYT.
Я борюсь каждый день, чтобы людей вакцинировать, а потом приходит он и говорит не делать прививок,
– возмущается Балота Гайналка, врач, управляющая местной клиникой.
Что ж, теперь этот церковный деятель находится под уголовным расследованием за распространение опасной дезинформации в отношении вакцин.
В начале ноября, в стране от COVID-19 каждые сутки умирали по 600 человек – почти так же, как в Украине. "Это как на войне – говорят NYT румынские медики. – Мы заходим в палату, но не знаем, когда мы выйдем".
Очередь из скорых в Румынии / Фото Anadolu Agency
На улице шесть карет скорой ждут, когда освободится место. Пациенты внутри нуждаются в срочном лечении, но все палаты переполнены. Если бы было сделано больше прививок, волну удалось бы остановить.
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Единственная причина, почему кто-либо оказался здесь – они не вакцинировались,
– заявила врач Анка Стрейну-Черчел из инфекционной больницы Балс (Нацинститут Балс).
Какие данные по ЕССтатистика страны – вторая с конца ЕС (33,9% взрослых с двумя дозами). Хуже всего в Болгарии – 22,7%. Сам блок уже доходит до 80-90% прививок хотя бы одной дозой в большинстве стран.
Что еще хуже, в Румынии с октября нет правящего правительства после распада коалиции центристов. Главный госпиталь в Софии тем временем призывает присоединиться к студентам-медикам и волонтерам – рук штата катастрофически не хватает, чтобы помочь всем.
Между тем, Украина и Россия были вынуждены вернуть жесткие ограничения, потому что доля привитого населения колеблется между "меньше половины" в РФ и "одна третья или меньше" в Украине. Не заметить один и тот же тренд было невозможно, поэтому многие начали искать ответы.
Коррупция, фейковые новости и общее прошлое
Все вышеперечисленные страны имеют в анамнезе коммунистическое прошлое, которое вылилось в разочарование, веру в фейковые новости и коррупцию. И, конечно, недоверие к науке и доказательным врачам.
Фейки оказывают огромное влияние на наше население и Восточную Европу, считает полковник армии Румынии Валериу Георгицу. Он руководит попытками вакцинировать Румынию. Во времена Николае Чаушеску, свергнутого и казненного в 1989 году, никто не доверял соседям, власти, никому, добавил он.
В Румынии за вакцинацию отвечает армия / Фото News Beezer
Сейчас многие люди относятся с огромным подозрением к тому, что власти и медики говорят им делать. Особенно когда Интернет заполнен "экспертами", выступающими против вакцинации от коронавируса.
Все вдруг стали экспертами, фейки повсюду – 24 часа в сутки,
– рассказала NYT Сильвия Ника, глава реанимации в госпитале Университета Бухареста.
Теперь вместо парковочных мест – палатка для лечения, лобби учебного заведения – ковидное отделение. Кроватей и мест для размещения новых пациентов критически не хватает, врачи все изможденные.
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Даже военные – не гарантия успеха
В вопросе вакцинации Румыния пошла по пути соседней Италии – поставила во главе кампании военных. Но многие люди старшего возраста все равно отказываются от вакцинации, потому что "видят слишком много информации и не знают, кому надо верить. Так что лучше я откажусь", – примерно такая у них логика.
Конечно, многие оказываются в реанимации с тяжелыми случаями COVID-19. Армии, согласно опросам, в стране доверяют больше всего (это резонирует с ситуацией в Украине – 24 канала). На втором месте – православная церковь. Которая посылает смешанные сигналы.
Полковник Горгица сказал, что он был шокирован и встревожен уровнем настроений против вакцинации.
Хочу сказать, что они реально верят: вакцины – неправильный путь, чтобы остановить ковид. Несмотря на то, что более 90% смертей – это те, кто их не получил,
– рассказал он.
Особенно сложно уговорить пожилых людей – наиболее уязвимую группу населения Румынии и других стран. У наших соседей на юге менее 25% людей старше 80 лет вакцинированы.
Баннер тяжелобольных пациентов в центре Бухареста / Фото NYT
В центре Бухареста на здании – огромный баннер со словами тяжелобольных пациентов. "Они задыхаются, умоляют, жалеют". Врач Стрейну-Черчел думает, что запугивание не сработает в отличие от разговоров о науке.
Но страх – это единственная вещь, которая привлекает внимание всего народа, уверена она. Впрочем, иногда и этого недостаточно:
Некоторые мои пациенты тяжело дышат, ловят воздух, но все равно говорят, что ковида не существует. Очень тяжело, когда столько людей отрицают реальность,
– подчеркнула Стрейну-Черчел.
Рост политических антивакцинаторов
С 2020 года дезинформация о коронавирусе стала одной из главных тем в румынской сети.
"Многие люди распространяли дикие конспирологические теории под подставными именами на Facebook и в других соцсетях", - рассказала Алина Биргеоану, профессор коммуникаций из Бухареста и декан факультета коммуникаций и PR в Национальном Университете политических студий и государственной администрации.
Скандальная сенатор Диана Шошоаке / Фото The Romania Journal
Но с развитием пандемии преимущественно виртуальный феномен превратился в реальный, который двигали реальные люди. Такие, как Диана Шошоаке – избранный член верхней палаты Парламента Румынии.
Кто такая Диана ШошоакеГлава протестов на севере Румынии, заблокировавших открытие центра вакцинации. Там пандемию называли "величайшей аферой века". В Бухаресте ее команда организовывала митинги против ношения масок.
У видео с ее участием миллионны просмотров. Алина Биргеоану считает, что здесь, возможно, есть российский след.
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Но также отметила, что многие тематические конспирологические теории первоначально появляются в США.
Последние очень сложно опровергать, потому что Румыния – очень проамериканская страна,
– объяснила она.
Полковник Горгица сам начал это делать на страницах социальных сетей и встретился с христианскими, мусульманскими и еврейскими лидерами. Он просил их помочь остановить распространения фейков. По словам военного, у указанных лиц есть обязанность – "не рекомендовать отказываться от вакцины".
Православная Церковь особенно важна, поскольку имеет большое влияние в отдаленных районах страны. Там уровень вакцинации – наполовину меньше, чем городской. К примеру, в Бухаресте 80% взрослых имеют по крайней мере одну дозу.
В Румынии – сложная ситуация с COVID-19, в частности из-за фейков по вакцинации / Фото Pixabay