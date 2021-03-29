Поставки вакцин – это лишь половина дела. На самом деле проблем в итальянской программе вакцинации еще очень много. Одна из главных – бюрократия.

Бюрократическая инертность, перекладывание ответственности и логистические проблемы – все это серьезно сказывается на борьбе с коронавирусом в Европе. В Италии основное бремя несет старшее население, отмечает NYT.

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Италия как плохой пример

Мэр Кремоны, итальянского города на севере страны, где больно ударила первая волна коронавируса, получил звонок. Ему сообщили, что местный центр вакцинации от COVID-19 – пуст. Локальная система приглашений на прививку провалила информирование среди старших горожан, сказал Джанлука Галимберти.

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Это поставило под угрозу 500 доз вакцины, потому что если их не уколоть, то придется выбрасывать. Волонтеры и городские чиновники активизировались. Другой мэр заполнил автобусы людьми и просто привез их в центры прививок.

Только 1 из 5 итальянцев старше 80 лет получил две дозы. 5% 70-летних вакцинированы хотя бы раз. В Италии – самое старшее население на всем континенте. Премьер-министр Марио Драги отметил необходимость ускорять темпы в своем выступлении в Сенате.

"Был персонал, были вакцины, не было людей, – объяснил Джанлука Галимберти. – Ситуация была плохой неделями". Подобные ситуации происходят по всей стране – властям не удается предоставить уколы пожилым людям, которые их очень ждут. Темп вакцинации в Европе – невероятно медленный, если сравнивать с США и Британией.



На данный момент, многие пожилые люди в Италии остаются без своих вакцин / Фото The Local

Временная остановка использования некоторыми странами вакцины Astra Zeneca – на которую делали основную ставку – это лишь один индикатор. Кампания тормозится слишком большой осторожностью, плохими соглашениями и нарушенными обязательствами со стороны фармкомпаний, которые создают дефицит.

Картина настолько плохая, что ЕС был вынужден запретить экспорт на шесть недель. Но даже такой резкий шаг не способен решить всех проблем, с которыми столкнулось развертывание вакцин в Европе.

В Италии основные ошибки задели старших, то есть наиболее уязвимое население. Среди европейских "локомотивов" Италия имеет самую высокую смертность от коронавируса. За два месяца с начала вакцинации, ее удалось лишь немного снизить, что заставило снова вводить локдаун с 15 марта 2021. Распространение вакцин в этой стране на одном уровне с Францией и Германией, чуть позади Испании.

Поиск причины проблем

Итальянцы, которые прошли через столько плохого с коронавирусом, сейчас ищут причины последнего бедствия. В самом начале в декабре, итальянские врачи получали прививку вакциной Pfizer. Италия показала пример всей Европе.

Но дальнейшая идея означала использование более дешевой Astra Zeneca, которую легче хранить. С ней уже тогда были связаны скандалы: недостаточные поставки, сомнения в ее эффективности и безопасности. Италия вместе с другими странами ЕС временно остановила ее использование из-за опасений тромбов после вакцинации (такое произошло в нескольких случаях).

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Американские регуляторы отметили: компания могла сфальсифицировать данные, чтобы показать вакцину более эффективной, чем на самом деле. Итальянская организация, которая отвечает за сертификацию лекарств, постановила – Astra Zeneca может быть использована, но "для ограниченного круга лиц 18 – 55 лет". Вопрос о том, насколько хорошо она работает со старшими людьми, все еще открыт.



Италия решила использовать Astra Zeneca, но теперь имеет проблемы / Коллаж FT

Итак, Италия начала иммунизацию учителей, прокуроров, юристов и персонала госпиталей. Люди преклонного возраста остались без инъекций, когда смертность еще очень высока. В один день умер 551 человек – рекорд с января. Марио Драги не оставил это без внимания: "Некоторые пренебрегают своими старенькими ради групп, которые говорят о своей приоритетности. Они используют силу контрактов и договоренностей".

Тоскана – регион, который обычно гордится своей медицинской системой. Но всего 6%, полностью вакцинированных 80-летних. Из-за этого региональные лидеры написали письмо, в котором указали – "Неэффективность ведет к смерти". Некоторые старшие люди даже начали принимать лекарства с отчаяния, потому что зарегистрировались на прививку еще два месяца назад.

Когда задержки начались, у нас еще было много пожилых людей без вакцин. Идея сначала прививать только людей из сферы здравоохранения сделала вирус более смертельным,

– сказал NYT Маттео Вилла, исследователь из Итальянского Института международных политических исследований.

Гвидо Бертолазо – экс-глава Службы гражданской безопасности Италии, который сейчас отвечает за вакцинацию в Ломбардии – считает причиной неспособность действовать в чрезвычайной ситуации: "Когда вы планируете, то должны знать, где взять вакцину, за какое время, сколько именно, каждую неделю. В Италии мы не очень хорошо планируем".

Можно было избежать логистических и организационных ошибок. Но они затормозили развертывание и возмутили итальянцев. В той же Ломбардии, богатом северном регионе (и эпицентре вспышки) палаты интенсивной терапии до сих пор заполнены. Там лежат граждане, которые могут скоро умереть – как символ ошибок.

Суровые последствия, быстрые действия

Главный чиновник сферы здравоохранения Ломбардии подал в отставку еще в январе 2021 года. Его критиковали за неспособность отозвать врачей с новогодних праздников для распространения вакцин.

Местная интернет-платформа для записи на вакцинацию работала с ошибками: она полностью заполняла данные на определенное время, оставляя другие слоты пустыми. Людей приглашали поехать для вакцины в далекие города. "Это проблема, которую мы пытаемся преодолеть. Думаю, до конца марта все будет хорошо", – сказал Гвидо Бертолазо.

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Медленная вакцинация (не только, но и из-за денежного спора) привела к падению прошлого правительства и появлению Марио Драги, которого считают очень компетентным политиком. Изменения начались сразу: чиновника, ответственного за вакцинацию, уволили и заменили на генерала армии Франческо Фильоло, который уже имел опыт логистики.



Теперь за прививки будет отвечать армия / Фото La notizia giornale.it

Он – уже с должностью верховного комиссара по ситуации с COVID-19 – централизованно мобилизовал армию как солдат, так и вакцинаторов (куда теперь входят даже дантисты). Это отход от традиций, где много решений принималось местными лидерами. Но первые дозы таки поехали на юг страны. Новый план предусматривает поднятие темпа прививок со 170 тысяч в день до полумиллиона. Италия уже использовала 85% имеющихся у нее доз.

Используя свои связи в ЕС как экс-глава ЕЦБ (Европейский центральный банк), Драги добился наказания для фармкомпаний, которые не выполнили своих контрактных обязательств.

Из-за этого глава правительства призвал увеличить домашнее производство вакцин. Обещание было дано амбициозное: провакцинировать 80% итальянцев до сентября 2021. Но остается вопрос: попадут ли прививки в нужные руки?