Український надводний дрон Barracuda знищив російський човен разом з екіпажем: епічне відео

Українські морпіхи знищили російський логістичний човен, застосувавши вітчизняний надводний дрон Barracuda. Операцію провели бійці 40 бригади берегової оборони 30 Корпусу морської піхоти.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Військово-морські сили України.

Що відомо про Barracuda?

Під час атаки на російському човні перебував екіпаж. Його ліквідували.

Наш безпілотний катер Barracuda доставив FPV-дрони для раптового удару по ворожому човну російських окупантів. Операція пройшла швидко і без ризику для наших бійців – знищено особовий склад із боєкомплектом. Сучасні технології працюють на оборону і рятують життя,

– написали у ВМС.

У "Мілітарному" пояснили, що Barracuda доставив до моря або на Дніпро FPV-дрони, змонтовані на спеціальній пусковій установці. Потім безпілотники піднялися в повітря та відпрацювали по цілі.

Окрім транспортної функції, він, ймовірно, виконав роль ретранслятора сигналу.

Довідково. Про Barracuda вперше заговорили наприкінці серпня. Це розробка бійців 40 бригади.



Зазначається, що модульна система цієї платформи дозволяє оснащувати її різними типами озброєння, окрім того, вона містить елементи штучного інтелекту.

Barracuda відпрацював по ворожому човні: дивіться відео

"На опублікованому відео показано застосування змонтованих однозарядних гранатометів і мінування вузьких проток між островами морськими мінами. Ймовірно, апарат також може виконувати логістичні завдання – зокрема доставку припасів на острови в акваторії Дніпра", – також пояснили у "Мілітарному".

Інші успіхи українського озброєння