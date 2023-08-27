Не у Києві: в Україні є ще одна "Батьківщина-мати"

Українцям розповіли про ще один культовий монумент "Батьківщина-мати". Він розташований не в українській столиці.

Фото опублікувала пресслужба UNITED24media. Там розповіли, що друга "Батьківщина-мати" розташована у Черкасах.

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Монумент має висоту 11 метрів. Авторка проєкту – Галина Кальченко.

А ви знали, що в Україні є ще один культовий монумент Батьківщина-мати? Розташований у Черкасах, він має висоту 11 метрів, спроєктувала українська скульпторка Галина Кальченко у 1977 році,

– мовиться у повідомленні.

У Києві на щиті монумента "Батьківщина-мати" встановили тризуб

Український тризуб на монументі "Батьківщина-мати" встановили український тризуб. Він змінив демонтований радянський герб.

Радянський герб почали демонтовувати 30 липня. Російські пропагандисти впали у напад сказу.

"Росіяни випустили відео, де мріють про те, щоб на монументі "Батьківщина-мати" знову майорів радянський серп і молот. Але ж хворим мріяти не заборонено", – мовиться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Як тепер виглядає "Батьківщина-мати" можна побачити тут. Вартість проєкту становить 28 мільйонів гривень. Фінансували зміну не за гроші державного бюджету.