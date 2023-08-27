Не в Киеве: в Украине есть еще одна "Родина-мать"

Украинцам рассказали об еще одном культовом монументе "Родина-мать". Он находится не в украинской столице.

Фото опубликовала пресс-служба UNITED24media. Там рассказали, что вторая "Родина-мать" расположена в Черкассах.

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Монумент имеет высоту 11 метров. Автор проекта – Галина Кальченко.

А вы знали, что в Украине есть еще один культовый монумент Родина-мать? Расположен в Черкассах, он имеет высоту 11 метров, спроектировала украинская скульптор Галина Кальченко в 1977 году,

– говорится в сообщении.

В Киеве на щите монумента "Батькивщина-мать" установили трезубец

Украинский трезубец на монументе "Батькивщина-мать" установили украинский трезубец. Он сменил демонтированный советский герб.

Советский герб начал демонтировать 30 июля. Российские пропагандисты впали в приступ бешенства.

"Россияне выпустили видео, где мечтают о том, чтобы на монументе "Батькивщина-мать" снова реял советский серп и молот. Но больным мечтать не запрещено", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Как теперь выглядит "Родина-мать" можно увидеть здесь. Стоимость проекта составляет 28 миллионов гривен. Финансировали изменение не за деньги государственного бюджета.