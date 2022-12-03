Потрібен тиск оточення на Путіна, – експерт пояснив заяву Байдена щодо переговорів з Росією

Президент США Джо Байден заявив, що переговори з Путіним є можливими, якщо він має реальний намір завершити війну проти України. Однак зраду у його словах шукати не потрібно.

Про це 24 каналу розказав ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, такими заявами американці дають росіянам можливість вийти з ситуації, тобто вони не заганяють їх у глухий кут.

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Навіщо США переговори з Путіним

Як пояснив Ступак, на Заході є розуміння того, що якщо росіян загнати в глухий кут, то вони всі об'єднаються навколо Путіна і ще довго намагатимуться чинити спротив, бо усвідомлюватимуть, що "сядуть всі".

Байден же хоче дати росіян можливість маневру, щоб російська еліта змогла тиснути на Путіна, і, наприклад, сказати: "Дивися, Байден пропонує перемовини. Може, чорт з нею, з цією Україною? Ми ж там все вже зробили, Україна зруйнована, нічого немає. Давай сядемо за стіл перемовин та вийдемо звідти, нащо воно треба?".

Тобто це певна лазівка, своєрідний пас росіянам. Мовляв, давайте говорити, звісно ж, за умови, якщо ви вийдете з України.

Однак треба розуміти ще одне – перемовини можуть тривати місяцями, і до чого вони можуть привести, ніхто не знає. Американці у цьому питанні займають сильнішу позицію, бо вони вміють тримати удар та вести перемовини довго, виснажуючи супротивника. Крім того, час зараз грає саме на США і проти Росії, у якої закінчується техніка, комплектуючі та мікросхеми.

Якими могли б бути переговори

Ступак додав, що перемовини безпосередньо Байдена та Путіна після всього, що відбулося, уявити важко. Адже російський диктатор вже не сильний політик, а кульгава качка, відпрацьований матеріал. Тож з боку США перемовини з ним міг би вести, наприклад, радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван або керівник Держдепу Ентоні Блінкен. Натомість сам Байден навряд чи б сів за один стіл з Путіним.

Щодо риторики таких перемовин варто зауважити, що досягнення українських військових на фронті дозволяють американцям займати сильнішу позицію. Оскільки з початком повномасштабної війни Україна стала особливою важливою для США, а американці почали вкладати в неї великі гроші, то кожна перемога ЗСУ, наприклад, звільнення Харківщини чи правого берега Херсонщини, збільшує вартість цих інвестицій, і їх починають переглядати по-новому.

"Тобто вони дивляться – українці посунули росіян в Херсоні, це значить, що росіяни слабшають, Україна набирає м'язів, тобто ймовірність перемог України в військовому плані набагато більша, ніж, наприклад, це було в липні. Тобто вкладатися треба вже зараз і ще більше", – пояснив Ступак.

Це, своєю чергою, додає політичних дивідендів Байдену, і він може вже не просто спілкуватися з Путіним, а висувати йому умови, за яких з ним можуть говорити.

Я хочу сказати, що це не остання умова. Чим більше наші військові будуть виганяти (росіян – 24 канал), рухатися далі, тим агресивнішою, цинічнішою буде риторика з боку Сполучених Штатів. Вони взагалі не будуть церемонитися з Путіним, з його оточенням, не будуть брати їх в розрахунки,

– підсумував ексспівробітник СБУ.

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