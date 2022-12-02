Лунають припущення, що це чергова хвиля закликів та схиляння України до перемовин, однак насправді усе навпаки. Про це розказав радник голови ОПУ Олексій Арестович у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін Live", повідомляє 24 канал.

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Він зауважив, що це – завершення усіх розмов про шантаж України переговорами, зраду Заходу і тому подібне, адже заява американського лідера насправді чітка, прозора та однозначна.

За словами Арестовича, Захід – це демократія, і які б думки не виникали у політиків, вирішальним є думка та тиск виборців.

А якщо виборці зрозуміють, що Захід вирішив зрадити Україну, як ви думаєте, якою буде їхня реакція?

– запитав радник голови ОПУ.

Він змоделював ситуацію, в якій хтось з українських політиків виходить і на весь світ оголошує: "Захід зрадив Україну, у нас ґвалтують 4-річних дітей, нас щодня вбивають і розстрілюють, ми замерзаємо, у нас національна катастрофа і ми боремося за виживання, а ваш уряд відмовив нам у фінансовій допомозі, обмежив чи заборонив постачання озброєнь, і вимагає, щоб ми не звільняли свою територію військовим шляхом".

Ба більше, до всього цього потрібно буде додати й те, що Україна – єдина країна, людей якої вбивають за те, що вони підняли прапори Євросоюзу і за те, що вони хочуть у НАТО, аби підсилити НАТО.

Арестович підкреслив – ми боремося та вмираємо за західні цінності, за те, щоб європейці та американці жили спокійно та вільно. Українці захищають їх своїми тілами і своєю кров'ю. Тож якщо українців зрадять лідери та уряди країн-союзників, реакція їхніх виборців буде однозначною.

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