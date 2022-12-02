Раздается предположение, что это очередная волна призывов и склонения Украины к переговорам, однако на самом деле все наоборот. Об этом рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в стриме на ютуб-канале "Фейгин Live", сообщает 24 канал.

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Он отметил, что это – завершение всех разговоров о шантаже Украины переговорами, предательстве Запада и тому подобном, ведь заявление американского лидера действительно четкое, прозрачное и однозначное.

По словам Арестовича, Запад – это демократия, и какие бы мысли ни возникали у политиков, решающим является мнение и давление избирателей.

А если избиратели поймут, что Запад решил предать Украину, как вы думаете, какой будет их реакция?

– спросил советник главы ОПУ.

Он смоделировал ситуацию, в которой кто-то из украинских политиков выходит и на весь мир объявляет: "Запад предал Украину. У нас насилуют 4-летних детей, нас ежедневно убивают и расстреливают, мы замерзаем, у нас национальная катастрофа и мы боремся за выживание, а ваше правительство отказало нам в финансовой помощи, ограничило или запретило поставки вооружений, и требует, чтобы мы не освобождали свою территорию военным путем".

Более того, ко всему этому нужно будет добавить и то, что Украина – единственная страна, людей которой убивают за то, что они подняли флаги Евросоюза и за то, что они хотят в НАТО, чтобы усилить НАТО.

Арестович подчеркнул, что мы боремся и умираем за западные ценности, за то, чтобы европейцы и американцы жили спокойно и свободно. Украинцы защищают их своими телами и кровью. Если украинцев предадут лидеры и правительства стран-союзников, реакция их избирателей будет однозначной.

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